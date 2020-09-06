مشاكلنا الصحية وعلاقتها بالتهاب الأعصاب .. معلومات غير متوقعة تعرفها لأول مرة .. أطعمة وأدوية فعالة فى العلاج

التهاب الأعصاب وعلاقته بأمراض العصر

اللب الأبيض والبروكلى .. أطعمة غير متوقعة لصحة الأعصاب والدماغ





يعتبر التهاب الأعصاب من المشكلات الصحية القوية، والتى يصعب التخلص منها وتجعل الإنسان يشعر بألم قوى أو وخز أو تنميل فى الأطراف وللأسف قد يعانى البعض منه ولا يعرف سببا محددا له.





ليس هذا وحسب بل ترتبط العديد من المشاكل المنتشرة بيننا بالجهاز العصبي مثل الدوخة والضغط والسكرى والتهاب الأعصاب التى تسبب آلام فى مناطق مختلفة من الجسم وانخفاض التركيز وضعف الذاكرة.





علاج التهاب الأعصاب أو الاعتلال العصبي المحيطي يبدأ بمعرفة سبب الالتهاب وعلاجه ، هذا بجانب اتباع نظام غذائى صحى يساعد فى تقوية الجهاز العصبي والتخلص من الألم بشكل فعال.





وعرض موقع "nhs" أهم أسباب التهاب الأعصاب وطرق علاجها .





- الإصابة بمرض السكرى تعد من أبرز أسباب التهاب الأعصاب وبالتالي ضبط مستوياته بالعلاج والعادات الصحية ستجعل الأمر أفضل بكثير





- يتسبب نقص فيتامين ب 12 فيمكن علاجه بحقن أو أقراص ب 12 بجانب النظام الغذائي





- إذا كانت المشكلة احد الاثار الجانبية لتناول دواء ما فيتحسن الاعتلال العصبي المحيطي عند التوقف عن تناوله.





هذا بالإضافة إلى أنه يمكن علاج بعض الأنواع الأقل شيوعًا من الاعتلال العصبي المحيطي بالأدوية ، مثل:





مثبطات المناعة: الأدوية التي تقلل من نشاط جهاز المناعة

حقن الغلوبولين المناعي: مزيج من بروتينات الدم تسمى الأجسام المضادة التي يصنعها الجهاز المناعي

المنشطات : الأدوية القوية المضادة للالتهابات





أحيانا يكون السبب الأساسي للألم غير قابل للعلاج ويكون الحل الوحيد هو تخفيف آلام الأعصاب من خلال استخدام الأدوية والمسكنات المناسبة، ويجب أن تبدأ عادةً بالجرعة الدنيا، مع زيادة الجرعة تدريجيًا حتى تلاحظ التأثير.





قد تكون الجرعات العالية أفضل في التحكم في الألم، ولكن من المرجح أيضًا أن تسبب آثارًا جانبية مثل التعب أو الدوخة أو الشعور "بالسكر". إذا حصلت على هذه، فقد يكون من الضروري تقليل الجرعة.





لا تحاول قيادة السيارة أو تشغل الآلات إذا شعرت بالنعاس أو عدم وضوح الرؤية، قد تصبح أيضًا أكثر حساسية لتأثيرات الكحول.





تتحسن الآثار الجانبية بعد أسبوع أو أسبوعين حيث يعتاد جسمك على الدواء، ولكن إذا استمرت الأعراض الجانبية، فأخبر طبيبك العام لأنه قد يكون من الممكن التغيير إلى دواء مختلف يناسبك.





تستخدم هذه الأدوية لعلاج حالات صحية أخرى، مثل الاكتئاب أو الصرع أو القلق أو الصداع.

مضاد الاكتئاب قد يعالج هذا الألم حتى لو لم تكن مكتئبًا إذا وصفه الطبيب.

تتضمن الأدوية الرئيسية الموصى بها لألم الأعصاب ما يلي:

بريجابالين وجابابنتين: يستخدمان أيضًا لعلاج الصرع أو الصداع أو القلق

أميتريبتيلين: تستخدم أيضا لعلاج الصداع والاكتئاب

دولوكستين: يستخدم أيضًا لعلاج مشاكل المثانة والاكتئاب

هناك أدوية اضافية يمكن أخذها لتخفيف الألم في منطقة معينة من الجسم أو لتخفيف الألم الشديد بشكل خاص لفترات قصيرة.

وقدم موقع "indiatimes" قائمة باهم الاطعمة التى تساعد فى الحفاظ على الجهاز العصبي وقوة الدماغ والذاكرة .





الخضر الورقية

تمتلك مركب فيتامين ب وفيتامين سي وفيتامين هـ والمغنيسيوم ، وكلها مهمة من أجل الأداء السليم لجهازنا العصبي. فيتامين ب ضروري في عملية تصنيع وتعميم الناقلات العصبية ، وهي مواد كيميائية في الدماغ تنظم ضربات القلب ، والتنفس والهضم. المغنيسيوم يساعد في تهدئة الأعصاب. يعمل فيتامين (هـ) و (سي) كمضادين لشيخوخة الجهاز العصبي تتم حماية أعصاب





الأسماك

تحتوى على أغلفة المايلين التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الأحماض الدهنية. لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأحماض الدهنية قد يعانون من تلف الأعصاب. تحتوي الأسماك على أحماض أوميغا 3 الدهنية وبالتالي تساعد في التئام الأعصاب والجهاز العصبي.





الشوكولاته الداكنة

تتم معالجة 70 في المائة من الشوكولاتة المتوفرة في السوق بدرجة عالية ولا تكاد تكون لها أي فوائد، أما الشوكولاتة الداكنة مليئة بالفلافونول التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. تساعد هذه الخصائص في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والقلب. تجنب الحليب والشوكولاتة البيضاء واذهب للحصول على شوكولاتة داكنة قليلة المعالجة تحتوي على 70 في المائة على الأقل من الكاكاو.





البروكلي

غني بفيتامين K المعروف بتحسين قوة الدماغ والمهارات المعرفية. ذكرت العديد من الدراسات أنه نظرًا لأن البروكلي غني بمركب يسمى الجلوكوزينولات الذي يمكن أن يبطئ من انهيار الناقل العصبي ، أستيل كولين ، الذي يحتاجه الجهاز العصبي المركزي لأداء وظيفته بشكل صحيح ، يحافظ على دماغنا وذاكرتنا حادة. ترتبط المستويات المنخفضة من أستيل كولين بمرض الزهايمر.

البيض

فحصت دراسة أجريت في جامعة بوسطن 1400 من البالغين الأصحاء لمدة 10 سنوات الذين تناولوا البيض يوميًا ، ووجدت أن تناول البيض بانتظام أدى إلى أداء أفضل في بعض اختبارات الذاكرة، كما ان البيض غني بالكولين وفيتامين ب وعندما تستهلكه يستخدم الدماغ مادة الكولين الموجودة فيه لصنع أستيل كولين ، وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة والتواصل بين خلايا الدماغ.





سمك السلمون

تلعب الأحماض الدهنية أوميجا 3 دورًا مهمًا في الأداء الإدراكي. وفقًا لنيويورك تايمز ، مجلة علم الأعصاب ، يرتبط انخفاض مستوى أحماض أوميجا 3 الدهنية بصغر حجم المخ وضعف الأداء العقلي.





وفقًا لبحث بجامعة بيتسبرغ ، فإن البالغين اقل من 25 عامًا والذين زادوا من تناول أوميجا 3 على لمدة ستة أشهر تحسنت درجاتهم في الاختبار وقياس الذاكرة العاملة.





الأفوكادو

يحتوى على فيتامين K والفولات ويساعد فى منع تجلط الدم في الدماغ وبالتالي يحميك من السكتة الدماغية، ويساعد في تحسين الذاكرة والتركيز. أفضل شيء في الأفوكادو هو أنه يحتوي على أعلى بروتين وأقل محتوى من السكر مقارنة بأي فاكهة أخرى.

اللوز

يحتوي اللوز على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للدماغ والكثير من فيتامين E الذي يحمي الدماغ تمامًا مثل سمك السلمون.





بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك. بصرف النظر عن كل هذا ، تحتوي بذور اليقطين على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم والدماغ من أضرار الجذور الحرة.

المغنيسيوم ضروري للتعلم والذاكرة ويرتبط انخفاض مستويات المغنيسيوم بالعديد من الأمراض العصبية ، بما في ذلك الصداع النصفي والاكتئاب والصرع. يستخدم دماغك النحاس للمساعدة في التحكم في الإشارات العصبية. وعندما تكون مستويات النحاس خارجة عن السيطرة ، يكون هناك خطر أكبر للإصابة بالاضطرابات العصبية ، مثل مرض الزهايمر. يعتبر الزنك ضروريًا للإشارات العصبية وقد ارتبط نقصه بالعديد من الحالات العصبية ، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون والاكتئاب.

المكسرات