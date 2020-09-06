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فن

الإعلامية مروة سالم تحتفل بخطوبة شقيقها.. تفاصيل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
الإعلامية مروة سالم
الإعلامية مروة سالم تحتفل بخطوبة شقيقها
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عمر صبحي
احتفلت الإعلامية مروة سالم مقدمة برنامج "هنجيب سيرتكم" الذي يذاع علي شاشة "الحدث اليوم"، بخطوبة شقيقها "محمد" وسط العائلة والأصدقاء المقربين. 

وفي وقت سابق  قدمت مروة سالم برنامج بعنوان " بنات البلد" على قناة " ltc"  وهو برنامج يتناول كل ما يخص المجتمع المصري . 

مروه شاركت بعدت مناسبات داخل مصر وخارجها حيث الإنتخابات الرئاسية ومحاورة المصريين عن مستقبل مصروطموح المصريين . وقامت بتجربة معايشة مع المصريين المغتربيين بالخارج فذهبت لدبي لمعرفة أحوال المصريين ومشاركتهم أوقاتهم لحبها الشديد لوطنها مصر . وأخيرا شاركت بمهرجان إعتزال كابتن النادي الأهلي والمنتخب المصري حسام غالي .

يذكر أن تقدم الإعلامية مروة سالم برنامج "هنجيب سيرتكم" الموسم الثالث  ويذاع علي قناة "الحدث اليوم"
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