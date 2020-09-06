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رياضة

لاعب منتخب اليد لـ صدى البلد: لو عاد لي الاختيار كنت سأختار المجموعة الثامنة.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قال على زين لاعب فريق الشارقة الاماراتي والمنتخب المصري لكرة اليد أن مجموعة مصر في بطولة كأس العالم سهلة، موضحا أن الرؤية الفنية لـ المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو  مدرب المنتخب هي التي حسمت اختيار المجموعة السابعة.

وأضاف لـ صدى البلد أنه لو عاد له الاختيار كان سيختار المجموعة الثامنة، مشيرا إلى أن أصعب مباراة ستكون أمام السويد، ولكن المنتخب المصري قوي وقادر على الفوز.

وتابع أن حفل القرعة كان على أعلى مستوى والأمور كلها كانت في أفضل حال.

أما عن اللاعبين أكد أن المنتخب يضم مجموعة رائعة من الشباب وعناصر الخبرة، وهو ما يعد بناء رائعا للمستقبل.  

وأسفرت قرعه كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الـ7 ووقوع منتخب أسبانيا صاحب اللقب فى المجموعة الثانية  فى فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد  بمنطقة الاهرامات، التي ستستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة .


* المجموعة السابعة :

-بطل أمريكا الجنوبية 
- جمهورية التشيك
- السويد
- مصر
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