AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تامر النحاس: محمد شريف يعود للأهلي.. وبيراميدز لم يفاوضه

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:21 ص
محمد شريف
محمد شريف
Advertisements
ياسمين تيسير
قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي إنبي، سيعود إلى الأهلي الموسم المقبل. 
 
وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنت ضد خروج محمد شريف معارًا إلى صفوف نادي إنبي لأنه لاعب مهم وأثبت وجهة نظري بعد تألقه".

وتابع: "محمد شريف بنسبة 100% في النادي الأهلي بالموسم الجديد، والأهلي لم يفتح خط المفاوضات معه لتجديد عقده حتى الآن".

وتابع: "الأهلي لم يوثق عقد مروان محسن وسيتم ذلك في الوقت المناسب وإدارة الأهلي متمسكة بخدماته والمفاوضات استمرت 7 شهور بسبب ظروف كورونا".

وعن مفاوضات نادي بيراميدز، علق: "بيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع محمد شريف واللاعب عقده مستمر في القلعة الحمراء لمدة موسمين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس إنبي يكشف موقف الأهلي من إنهاء إعارة محمد شريف.. فيديو

وكيل أحداد:الرجاء طلب شراء اللاعب.. والزمالك متمسك بخدماته بسبب كارتيرون

إنبي: محمد شريف لن ينتقل لناد آخر

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات رمضان صبحي

بيراميدز: دونجا لن يرحل.. والأهلي لم يتفاوض لضم إيريك تراوري

الضربات تتوالى في الأهلي.. محمد شريف يوقع لنادي بيراميدز ..فيديو

ترشيحاتنا

شاهد | تريزيجيه يصنع هدفا في فوز أستون فيلا على آرسنال

ورم سرطاني.. هاني شاكر يحذر المصريين من كارثة كبرى

ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها.. شاهد

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية لـ طلاب تنسيق 2020

محمود الشامي: الكئوس المختفية من اتحاد الكرة نسخ مقلدة وليست أصلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتيلة المجهولة.. العثور على جثة في بحيرة القصر الملكي البريطاني

لابتزاز طليقته المصرية| أب سعودي يعذب طفله بـ بشاعة والأم تستغيث.. فيديو

عقب تقديمه للحفل .. تعليق خالد النبوي على مراسم قرعة كأس العالم لليد| شاهد