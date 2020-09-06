تامر النحاس: محمد شريف يعود للأهلي.. وبيراميدز لم يفاوضه

قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي إنبي، سيعود إلى الأهلي الموسم المقبل.

وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنت ضد خروج محمد شريف معارًا إلى صفوف نادي إنبي لأنه لاعب مهم وأثبت وجهة نظري بعد تألقه".





وتابع: "محمد شريف بنسبة 100% في النادي الأهلي بالموسم الجديد، والأهلي لم يفتح خط المفاوضات معه لتجديد عقده حتى الآن".





وتابع: "الأهلي لم يوثق عقد مروان محسن وسيتم ذلك في الوقت المناسب وإدارة الأهلي متمسكة بخدماته والمفاوضات استمرت 7 شهور بسبب ظروف كورونا".





وعن مفاوضات نادي بيراميدز، علق: "بيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع محمد شريف واللاعب عقده مستمر في القلعة الحمراء لمدة موسمين".