محمد جاد: مصر استطاعت جذب أنظار العالم الرياضى بشكل مبهر.. فيديو

قال الإعلامي محمد جاد ، إنه يجب علينا جميعًا ان نفتخر ببلدنا وأن نتفاءل بالغد لأن مصر استطاعت أن تجذب أنظار العالم الرياضى بشكل مُبهر.





وأضاف الإعلامي محمد جاد ، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر شهدت أبرز الأحداث العالمية والقارية ويجب على كل مصرى الافتخار ببلده.





وتابع أن أقرب بطولة كبيرة نظمتها مصر كانت بطولة كأس الامم الأفريقية التى نظمتها مصر فى عام 2019 والتى فاز بها المنتخب الجزائرى وكانت هناك احترافية فى إدارة البطولة.





وأوضح أن البطولة والافتتاح كان يشبه احتفالية كأس العالم على شكل مصغر، مؤكدًا أن تنظيم تلك البطولات الرياضية العالمية يؤكد أن مصر بها استقرار وأمن وأمان.



