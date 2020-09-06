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وزير الشباب: مونديال اليد بمصر سيكون علامة مضيئة فى تاريخ البطولة.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، إن الدعائم والتكنولوجيا هى السبب فى نجاح انطلاق حفل القرعة بالأمس، بالإضافة إلى الإعلام المصرى الموجود وهو الذى كان شريكا قويا فى نجاح حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، متابعًا "فخورين بعملنا، ومش هنبص لأى حاجة سلبية".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كلمة السر فى تحقيق النجاح للبطولة يكمن فى تكاتف وتعاون الجميع من مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مصر مستعدة بشكل دائم لاستضافة وتنظيم الاحداث الرياضية الكبرى.

وأشار إلى أن نسخة مونديال اليد المقامة فى مصر ستكون علامة مضيئة فى تاريخ البطولة، مضيفًا أن التكنولوجيا ستكون كلمة السر فى نجاح بطولة العالم لكرة اليد التى تستشيفها يناير 2021، مؤكدًا أن الصالات المغطاة التى تستضيف مبارايات بطولة العالم لكرة اليد شيدت وفقًا للمواصفات العالمية.

وتابع أنه تم اختيار مدرب عالمى جيد جدًا لتأهيل منتخب مصر لكرة اليد وتم الاتفاق معه لتدريب المنتخب ويتم توفير كل احتياجات المنتخب لكى يشارك فى البطولة بكل أريحية وبكامل طاقته وتأهيله.

وأوضح أنه سيتم التعاون مع الاتحاد الدولى ومنظمة الصحة العالمية لوضع سيستم قوى للحفاظ على صحة المواطنين والحضور فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، وسيتم استقبال عدد المشاهدين وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية وإجراءات التباعد الاجتماعى الموصى بها.

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