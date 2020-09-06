AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبل انطلاق محادثات ليبية ليبية في المغرب.. السراج يتوجه إلى تركيا للقاء أردوغان

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
السراج يتجه إلى
السراج يتجه إلى تركيا لـ لقاء اردوغان
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت وسائل الإعلام الليبية بأن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، سيتجه إلى تركيا، اليوم الأحد، قبل انطلاق  محادثات ليبية ـ ليبية في المغرب.

ووفقًا لـ" قناة 218 الليبية"، سيستقبل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الأحد، في الساعة 3 بتوقيت ليبيا في قصر وحيدالدين في إسطنبول. 

ومن المقرر، أن تنطلق مفاوضات بين الأطراف الليبيين، في إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط.

ولن تجري المفاوضات الليبية الجديدة في قصر المؤتمرات بالصخيرات، أي المكان الذي احتضن المفاوضات السابقة، وشهد على توقيع اتفاق الصخيرات عام 2015. فهنالك مكان جديد جرى تحضيره مغربيا لهذا اللقاء الليبي الليبي، في ضواحي العاصمة الرباط؛ بحسب "العربية".

ويأتي هذا في وقت من المتوقع أن تستأنف المحادثات الليبية في جنيف الأسبوع المقبل أيضًا، بعد دفع أوروبي كبير في هذا الاتجاه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد سلطان يكتب: «الصخيرات».. تذكرة الذهاب إلى الجحيم

المغرب يدعم مبادرة مجلس النواب الليبي لحل الأزمة في البلاد

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي تتغزل في فراس سعيد: رجل مثير

نجم الزمالك: شاهدوا الدورى السعودى هتعرفوا أن اللى عندهم VAR واللى عندنا حاجة تانى خالص

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

المشروب السحري للتخلص من النحافة

قرعة مونديال اليد.. حسن مصطفى: 20 عاما رئيسا للاتحاد الدولي لم أر مثل هذا التنظيم| فيديو

الحريق بريء.. شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن سرقة كؤوس الجبلاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. جنا عمرو دياب تتألق رفقة أصدقائها .. شاهد

لو رجعت الجيم.. أفضل وجبتين قبل وبعد التمرين

7 فوائد لشرب الحليب بالعسل على الريق