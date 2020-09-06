خلال متابعته اليوم لموقف السيول.. رئيس "القصير": الوضع آمن داخل كردون المدينة

تابع اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير اليوم الأحد ، موقف السيول بطريق القصير قفط فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالتصدى للازمات بمدن المحافظة.

أكد نصر أن الوضع آمن داخل كردون المدينة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع فريق الاستكشاف الأمني لمعرفة مدى التغيرات الجوية بمحاور الطريق.

وذكر رئيس المدينة أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من حماية المواطنين من الأخطار، مؤكدا جاهزية المعدات واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أخطار السيول المحتملة.





وأشار رئيس مدينة القصير إلى أن الوحدة أعدت خطة متكاملة لمواجهة الأزمات، وذلك في إطار وجود تمركزات لجميع المعدات بأماكن متفرقة على الطرق.

كان رئيس مدينة القصير تلقى إخطارا بغلق طريق القصير قفط بسبب السيول، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة كافة الأخطار المحتملة للحفاظ على سلامة المواطنين.