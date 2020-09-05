السيول تغلق عدة طرق بالبحر الأحمر.. ورفع درجات الاستعداد|شاهد

تسببت السيول والامطار فى غلق طريقين بالبحر الاحمر وهما طريق الشيخ فضل رأس غارب وسفاجا قنا وذلك بعد قرار محافظة المنيا ومحافظة قنا باغلاق الطريقين من جانبهما.





وشهدت عدة طرق بجنوب محافظة البحر الأحمر، مساء السبت، سيولًا شديدة، منها الأودية الصحراوية بمنطقة الكيلو ٨٥ بطريق «سفاجا – قنا»، وطريقا «القصير – قفط» و«مرسى علم – إدفو».





من جانبها، رفعت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر من إجراءاتها تحسبًا لوقوع أي أضرار بالطرق التي تعرضت للأمطار والسيول.





كانت الأرصاد الجوية قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر.





ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد لـ القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على المناطق الجبلية، وخاصة مناطق جنوب المحافظة.