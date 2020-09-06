شكري شيخاني يكتب: النظام التركي وفوبيا الكرد

تعددت وجوه الأنظمة التركية (العثمانية) وتوحدت في أسلوب واحد وهو العنف والكراهية. والحقد الأعمى على الكرد. ولم يقتصر ذلك على الكرد الذين يعيشون في الداخل بل، وخارج أسوار تركيا بل وصل الأمر بالمخابرات التركية إلى اغتيال الناشطين الكرد في معظم دول العالم ومع كل ذلك يقولون ليس لدينا مشاكل مع الكرد وهذا جدول مختصر بما فعلته الأنظمة التركية ضد الكرد:





1 - مذبحة وادي زيلان شهر أيار [1930] أستشهد حوالي 40 ألف كردي من أطفال الرضع حتى الشيوخ تم ابادة أغلب افراد اتحاد عشائر زيلان .

2 - مجزرة آگري قتل الالاف من عشائر جلاليان وبقية العشائر التي شاركت في الثورة عام [1930] والجيش الأحمر السوفيتي ساهم في هذه الجريمة أيضًا.

3 - مذبحة ديرسم أستشهد اكثر من 50 ألف كردي أغلبهم تم رميهم من الاعالي بشكل جماعي.

4 - مذبحة قرقلي تم إبادة سكان 33 قرية من قرى جبال زاغروس في منطقة قرقلي وللفنان جوان حاجو اغنية عن هذه المذبحة .

5 - مذابح أمد خلال ثورة شيخ سعيد ما بين عام [1923 -1925] قدر تعداد الشهداء ما بين 30 الى 40 ألف شهيد وشاركت بريطانيا بشكل مباشر عبر السلاح الجوي بقصف مدن كردستان.

6 - طرد أكثر من خمس ملايين من الكرد الى وسط اناضول خلال سنوات [1920-1940]

7 - تدمير اكثر من خمسة آلاف قرية كردية وترحيل السكان الى وسط الاناضول خلال سنوات [1984-2000]

8 - قتل اكثر من عشرين ألف كردي مدني واغلبهم من طبقة المثقفة والمناضلة خلال سنوات [1988-2000] وتسجيل الجريمة تحت بند مجهول كان خلف تلك الجرائم منظمات سرية (منظمة الذئاب الرمادية ولواء الثأر التركي وجيتام ولجنة مكافحة حرب الكريلا التابعة لقيادة حلف الناتو معروفة بگلاديو) .

9 - شن العدو أكثر من ثلاثين حملة عسكرية على جنوب كردستان منذ أيار عام [1983] حتى الان ونتيجة قصف المئات من القرى والمدنيين وتشريد الالاف .

10 - مذبحة ساسون قتل الالاف ودمر عشرات القرى وتم تهجير البقية الى وسط اناضول .

11 - مذبحة موتكي قتل اكثر من ألف شخص عام [1922]

12 - مذبحة شمزينان قتل ثلاث آلاف شخص عام [1933]





منذ عام [1920] حتى عام [1941] قامت اكثر من ثلاثين ثورة وانتفاضة وأعمال تمرد نضالي ضد الاحتلال التركي المجرم وكانت نتيجة قتل الآلاف و تشريد مدن بأكلمها.





إضافة إلى التغيير الديمغرافي الذي تقوم به في مناطق شمالي سوريا واحتلالها لمدينة عفرين ٢٠١٨ وتهجير أغلب سكانها الكرد الأصليين ونهب بيوتهم وأملاكهم واختطاف نساءهم وأولادهم لابتزاز هم بدفع الفدية وهذا غيض من فيض مما يقوم به النظام التركي حتى الآن.





وهناك عشرات المذابح والمجازر والقتل والتشريد لا يسعنا المجال لذكره. كل هذا جرى ويجري وسط صمت الانظمة العربية والدولية.