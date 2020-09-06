توقيع اتفاق بين الاتصالات والوطنية للصحافة لإتاحة إصدارات مؤسسة الأهرام على منصة تراث مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام توقيع عقد اتفاق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية للصحافة، ومؤسسة الأهرام لإتاحة المحتوى الثقافى والاعلامى والصحفى لمؤسسة الأهرام على منصة تراث مصر الرقمى؛ حيث ستعمل الوزارة على اتاحة كافة أعداد الأهرام واصداراته منذ نشأته مفهرسة ومبوبة باستخدام تكنولوجيات التعرف الضوئى للحروف (OCR) وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى.



ويهدف الاتفاق إلى تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسى لتطوير كافة الصناعات والأعمال بشكل عام وعلى المحتوى الثقافى بشكل خاص، والتأكيد على الدور الرائد لمصر كمصدر إشعاع حضارى وثقافى، والحفاظ على التراث المصرى للأجيال القادمة وإثراء المحتوى العربى الرقمى المتاح بكافة صوره، بالإضافة إلى زيادة الفرص التصديرية لصناعة المحتوى الثقافى والأدبى من خلال دعم صناعة التحول الرقمى للمحتوى.



وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاق يأتى انطلاقا من أهمية مشروع إتاحة المحتوى الثقافى المصرى لمستخدمى شبكة الإنترنت، وإيمانا بأهمية الحفاظ على ريادة مصر الثقافية، وتأكيدا على تضافر جهود كافة الجهات لبناء بوابة للمحتوى الثقافى المصرى وإتاحته للباحثين فى شتى المجالات؛ وذلك من خلال منصة رقمية تسمح لكافة المؤسسات التى تمتلك محتوى ثقافياً أو إعلاميًا أو صحفياً أو غيره العرض من خلالها، موضحا أن المشروع يعد أحد الخطوات الهامة فى بناء مصر الرقمية.



واشار إلى أهمية المشروع لما يحققه من قيمة مضافة فى ظل التوجه العالمى نحو التحول الى الاقتصاد القائم على المعرفة؛ مؤكدا أنه سيتم تبنى أحدث التكنولوجيات العالمية لتنفيذ المشروع الذى سيسهم فى تمكين مؤسسة الأهرام من الحفاظ على إرثها الاعلامى وهو ما يعد توثيق لتاريخ الوطن.



من جانبه وجه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الشكر للدكتور عمرو طلعت على المجهود المبذول في ظل التواصل والتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الصحفية؛ موضحا أنه سيتم البدء في تنفيذ أول مشروع مع مؤسسة الأهرام من أجل العمل على إطلاق منصة التراث المصري الرقمي والتي تمتلك تراث ثمين ونادر على أن يتبع ذلك تنفيذ المشروع مع باقي المؤسسات الصحفية.



كما أوضح عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن هذا الاتفاق يعد باكورة للتنفيذ الواقعي للتعاون المشترك والتي تمثل خطوة أولية تتبعها خطوات مهمة في طريق الرقمنة وتحقيق التحول التكنولوجي.



وتبلغ مدة العمل بالاتفاق ثلاث سنوات؛ وبموجب الاتفاق تلتزم مؤسسة الأهرام بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة بتسليم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسخة من المحتوى الثقافى والإعلامى والصحفى الخاص بالمؤسسة والمملوك لها وحدها دون غيرها والذي يشمل أعداد إصدارات الاهرام منذ صدورها وحتى تاريخه سواء كان مرقمن أو غير مرقمن، فضلا عن ما يستجد لإتاحته على منصة تراث مصر الرقمى وفق شروط هذا الاتفاق آخذا فى الاعتبار ملكية مؤسسة الأهرام وحدها لهذا المحتوى وإلتزام الوزارة باتخاذ كل ما يلزم لتأمينه.



ويأتى الاتفاق تأكيدا من الهيئة الوطنية للصحافة على أهمية أن يكون المحتوى الثقافى الخاص بالمؤسسات الصحفية القومية متاحا من خلال تلك المنصة لما فيه من اثراء للمحتوى الثقافى المصرى، وإيمانا بالقيمة التراثية والثقافية للمحتوى الإعلامى والصحفى والثقافى المملوك لمؤسسة الأهرام، وأهمية تجديد إعداده وفق أحدث وأفضل البرامج والتكنولوجيات المتطورة والتى تسمح بضوابط إتاحته للباحثين والدارسين على المستوى الوطنى والدولى بالصورة التى تتفق ومكانته مع سلامة تأمينه بما تملكه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجهزة ووسائل تكنولوجية، وذلك كله بما يحقق أفضل العوائد الاقتصادية لمؤسسة الأهرام، وفي ضوء موافقة الهيئة الوطنية للصحافة لتسليم الأرشيف الالكترونى لمؤسسة الأهرام لاتاحتها في هذا المشروع.