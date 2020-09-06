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محافظات

المنوفية تطلق شعلة دورة الألعاب الأولمبية للطفل المصري 2020

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:10 م
إطلاق شعلة الألعاب
إطلاق شعلة الألعاب الأولمبية للطفل المصري
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مروة فاضل
أناب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء عماد يوسف السكرتر العام المساعد للمحافظة بإطلاق شعلة دورة الألعاب الأولمبية للطفل المصري النسخة الثانية  2020 ، وبدء فاعلياتها بملاعب مركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم والتي نظمتها  مديرية الشباب والرياضة بحضور سوسن طايل مديرة مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية .

بدأ مراسم الفاعليات بالسلام الوطني ، وفي كلمتها أكدت الاستاذة سوسن طايل أن أولمبياد الطفل المصري تأتي كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية التي تساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية ، بالإضافة إلى إكساب الأطفال مهارات جديدة في العديد من الألعاب فضلًا عن إستهداف تنمية عوامل الطموح لدي الأجيال الناشئة .

كما أكدت " طايل " بأنه سيتم البدء في تنفيذ مبارايات المستوي المحلي يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر القادم  في 5 مراكز شباب بمدن أشمون ، الباجور ، شبين الكوم ، قويسنا ، الشهداء وستنتهي يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 بإجمالي عدد المشاركين ما يزيد عن 2600 طفل من الجنسين من مواليد 2006 وحتي 2008 ، مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة جائحة كورونا حفاظًا علي صحة وسلامة أطفالنا .

 وتشمل الألعاب في نموذج محاكاة أولمبياد الطفل المصري 2020 في الألعاب الجماعية ( قدم خماسي ، كرة سلة ، كرة طائرة ) " بنين و بنات " ، وفي الألعاب الفردية ستشمل ألعاب قوي ( 100 متر عدو ، وثب طويل ، دفع جلة ) " بنين و بنات " ، وتنس طاولة ( فردي ، زوجي ) وكاراتيه وتايكوندو " بنين وبنات " .

وفي نهاية الفاعليات أعلن اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة نيابة عن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بدء فاعليات محاكاة دورة الألعاب الاولمبية للطفل المصري النسخة الثانية 2020 وإطلاق شعلة الأولمبياد تزامنًا مع جميع محافظات الجمهورية  .


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