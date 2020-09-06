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فن

في عيد ميلاد إدريس ألبا .. عمره الحقيقي وعدد زيجاته

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:01 م
ادريس البا
ادريس البا
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شروق إبراهيم

حصد لقب النجم الأكثر إثارة في 2019 لاناقته وكاريزماته، إضافة إلى أنه ممثل موهوب ومتنوع في ادواره بين الشر والرومانسي والخير والإنساني انه ادريس البا الذي يصادف اليوم عيد ميلاده الـ48. 

تزوج أدريس ألبا من عارضة الأزياء سابرينا دوور في أبريل 2019، في حفل زفاف أسطوري ضخم أقيم في مراكش بالمغرب على مدار 3 أيام، بعد خطوبة استمرت عاما واحدا.

أما عن فارق العمر بين أدريس ألبا وسابرينا دوور، فيكبر النجم البريطاني زوجته بـ 17 عاما، فهو يبلغ من العمر 46 عاما أما هي 29 عاما.


وتسجل هذه الزيجة الثالثة في حياة "ألبا" العاطفية، فزوجته الأولى كانت Hanne Norgaard التي تزوج منها في 1999 وانفصل عنها في 2003، وأنجب منها ابنته الوحيدة ايسان، التي تبلغ من العمر 17 عاما.

ثم تزوج من Sonya Nicole Hamlin واستمر زواجهما 4 أشهر فقط، حتى قرر عرض الزواج على "سابرينا" راكعا على قدميه العام الماضي خلال العرض الخاص لفيلمه Yardie، الذي خاض من خلاله أول تجاربه الإخراجية.
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