بسبب كورونا.. إسرائيل تعتزم فرض حظر تجول في 40 مدينة

اقترح رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض حظر تجول جزئي في 40 مدينة، تشهد تزايدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وذكرت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" أنه من المقرر أن يقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي فرض حظر تجول ليلي في 40 مدينة، بدلا من خطط الإغلاق الشامل التي وضعتها الحكومة للتعامل مع المناطق الموبوءة.









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وبحسب التقارير العبرية، من المتوقع أن يبدأ الحظر من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا.









وأوضحت أن الأعمال والأنشطة غير الأساسية سيتم إغلاقها أثناء فترة الحظر، مشيرة إلى الإغلاق الكامل للمدارس.







