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أخبار العالم

فيروس كورونا يقضي على مخزون المكسيك من شهادات الوفاة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:18 ص
المكسيك تأن من كورونا
المكسيك تأن من كورونا
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قسم الخارجي
في دلالة على حجم ما تواجهه المكسيك جراء الوباء العالمي (كوفيد 19)، صرح  نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، بنفاد شهادات الوفاة في وقت قياسي.


ووفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، فقد أمرت الحكومة بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية، مع نفاد تلك الشهادات في عدة مناطق من البلاد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.


وسجلت المكسيك 6196 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 623090 حالة.


كما سجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا، لتأتي في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من حيث أعلى عدد وفيات.


وقال جاتيل خلال مؤتمر صحفي إن شهادات الوفاة نفدت فى بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي.


وأضاف أن السلطات عملت خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التي تتوافر فيها مخزونات كبيرة.


وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس، قبيل نفاد المخزون الذي تم إعادة توزيعه.

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