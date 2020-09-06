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سقوط الأمطار وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:29 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤ بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا، الاثنين.

وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، «شهد الطقس أمس السبت اضطرابا في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث شهدت سقوط أمطار وسيول مع غلق الطرق، وهو أمر طبيعي مع اقتراب فصل الخريف»، مشيرا إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار غزيرة ورعدية على جنوب سيناء مع قلة الحدة على جنوب الصعيد وتحسن الوضع تماما يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى استمرار ارتفاع الرطوبة على القاهرة والسواحل الشمالية لتتجاوز 80%، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على القاهرة لتصل إلى 35 و34.
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