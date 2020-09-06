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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يعزي رئيس المجلس السيادي السوداني في ضحايا الفيضانات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:01 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
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محمود نوفل

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان،

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان تلك البرقية تأتي علي إثر الفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات في جمهورية السودان، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وأعرب ولي العهد السعودي عن حزنه وتعازيه الصادقة لرئيس المجلس السيادي ولأسر الضحايا حيث قال :تلقيت نبأ الفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لكملأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة.

كما إختتم ولي العهد برقيته قائلا : أسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
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