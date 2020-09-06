AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سنقدم فيديوهات.. محامي نهى الإمام يفجر مفاجأة في واقعة تعديها على ضابط

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:24 م
الضابط و المستشارة
الضابط و المستشارة
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور أحمد مهران، محامى المستشارة نهى الإمام، إن المستشارة هى من طلبت إحالتها للمعاش، موضحًا أن المستشارة يحق لها الرجوع فى قرارها خلال 60 يومًا وفقًا للقانون.

وأضاف الدكتور أحمد مهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي هشام البقلي،  أن المستشارة ستتقدم للنيابة ببلاغ تؤكد أنها تعرضت للتحرش من قبل الضابط، وكشف أن هناك فيديوهات ستقدم للنيابة.

وأوضح أن المستشارة اخطأت ولكن الضابط هو الأخر أخطأ، والموضوع مازال فى يد النيابة.

وفى نفس السياق علق المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على قرار المجلس الأعلى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا "سيدة المحكمة"، إلى المعاش قائلًا:" ليس قرارًا عقابيًا على خلفية الواقعة ولكنه جاء وفق للمادة 91 من أحكام السلطة القضائية".

وأوضح"سمير، أن المادة 91 تنص على أنه فى ثبوت عدم قدرة العضو على ممارسة عمله بسبب الوضع الصحى والطبى يتم إحالته للمعاش، وهو ما حدث مع المستشارة نهى الإمام.

وتابع: "سمير"، الإحالة للمعاش ليست عقوبة تأديبية ولكنها تنفيذًا لأحكام القانون لكن الواقعة جنائية محضة لا علاقة للنيابة الإدارية بها"، مشددًا على أن القرار تم بعد عرض كافة المستندات التى تؤكد وتستدعى تطبيق المادة 91 ، لافتًا إلى أن المستشارة لم تكن تمارس أعمال التحقيقات القضائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعيين المستشارين عبير ممدوح ونيفين محمد مديرين للنيابة الإدارية للتعليم بالإسكندرية

المستشارة فيفان وسام مديرا للنيابة الإدارية بدمياط

تعيين مدير جديد للنيابة الإدارية بمغاغة بمحافظة المنيا

النيابة الإدارية تحيل نهى الشيخ للمعاش على خلفية واقعة ضابط المحكمة

والله ما هتاخد كارنيهي .. لإحالتها للمعاش والمحاكمة الجنائية .. القصة الكاملة للمستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

متحدث النيابة الإدارية: إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش ليست عقوبة

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن مخالفات البناء: ليه نقابة المهندسين تاخد مليارات من المواطنين؟ ..فيديو

الجهاز الطبي للزمالك يوضح إصابة ساسي

ضربة جوية للتحالف العربي تسقط 100 قتيل بين ميليشيات الحوثي باليمن

مصارع wwe شهير يتعرض لإصابة خطيرة بالمخ خلال مباراة عنيفة

في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور

‏"فتحة خير على التعدين".. تفاصيل اكتشاف معدن جديد على يد عالم مصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 9 سنوات.. صبي تجاهل وخزة إبرة فتسببت له في مرض خطير

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب