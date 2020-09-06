سنقدم فيديوهات.. محامي نهى الإمام يفجر مفاجأة في واقعة تعديها على ضابط

قال الدكتور أحمد مهران، محامى المستشارة نهى الإمام ، إن المستشارة هى من طلبت إحالتها للمعاش، موضحًا أن المستشارة يحق لها الرجوع فى قرارها خلال 60 يومًا وفقًا للقانون.





وأضاف الدكتور أحمد مهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن المستشارة ستتقدم للنيابة ببلاغ تؤكد أنها تعرضت للتحرش من قبل الضابط، وكشف أن هناك فيديوهات ستقدم للنيابة.





وأوضح أن المستشارة اخطأت ولكن الضابط هو الأخر أخطأ، والموضوع مازال فى يد النيابة.





وفى نفس السياق علق المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على قرار المجلس الأعلى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا "سيدة المحكمة"، إلى المعاش قائلًا:" ليس قرارًا عقابيًا على خلفية الواقعة ولكنه جاء وفق للمادة 91 من أحكام السلطة القضائية".





وأوضح"سمير، أن المادة 91 تنص على أنه فى ثبوت عدم قدرة العضو على ممارسة عمله بسبب الوضع الصحى والطبى يتم إحالته للمعاش، وهو ما حدث مع المستشارة نهى الإمام.





وتابع: "سمير"، الإحالة للمعاش ليست عقوبة تأديبية ولكنها تنفيذًا لأحكام القانون لكن الواقعة جنائية محضة لا علاقة للنيابة الإدارية بها"، مشددًا على أن القرار تم بعد عرض كافة المستندات التى تؤكد وتستدعى تطبيق المادة 91 ، لافتًا إلى أن المستشارة لم تكن تمارس أعمال التحقيقات القضائية.