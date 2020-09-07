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تكنولوجيا

إل جى تكشف موعد إطلاق هاتفها LG Wing ثنائي الشاشة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
إل جى تكشف موعد إطلاق
إل جى تكشف موعد إطلاق هاتفها LG Wing ثنائي الشاشة
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ندى على
أكدت شركة إل جى موعد الإعلان عن هاتفها  LG Wing ثنائى الشاشة والقابل للدوران على شكل حرف T ، والذى سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G حيث من المقرر أن يأتى رسميا في يوم 14 سبتمبر الجارى. 

وبحسب موقع The Verge فإن هاتف LG Wing هو جزء من مشروع Explorer لشركة إل جى، حيث أنه يقدم رؤية جديدة للهواتف حيث أن الشركة تهدف إلى اكتشاف طرق جديدة للتفاعل مع الهواتف الذكية.
 

وقالت شركة إل جى إنها تعمل على تحدي معايير المستخدم الراسخة ، مضيفة أن هاتف LG Wing سيقدم فئة جديدة و شكل مختلف يستحيل إنشاؤها باستخدام الهواتف الذكية التقليدية. 

وفقا للتسريبات فإن هاتف LG WING سيحتوى على  مستشعر رئيسي للكاميرا الخلفية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرتين إضافيتين، أما بالنسبة للسعر فسيبلغ بسعر 800 دولار ما يعادل 12600 جنيه مصري. 

ويعمل هاتف LG Wing بمعالج من نوع Snapdragon 7 SoC، كما سيأتى بشاشة رئيسية تدور في الوضع الأفقي بقياس 6.8 بوصة، لتكشف عن شاشة ثانوية مربعة الشكل بنسبة أبعاد 1:1 وبقياس 4 بوصة. 

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