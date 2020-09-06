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تكنولوجيا

شاهد.. أول صور لهاتف LG K52 القادم من إل جى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:00 م
أول صور لهاتف LG
أول صور لهاتف LG K52 القادم من إل جى
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ندى على
كشفت تسريبات أول صور لشكل وتصميم هاتف LG K52 الذى ستصدره شركة إل جى قريبا بسعر رخيص ، وذلك بعد إطلاق هاتف  LG K31 والتى أتى ببطارية سعة 3000 مللي أمبير ومعالج من نوع Helio P22 . 

وبحسب موقع GSMArena التقنى فإن هاتف LG K52 يحمل كود LM-K520EMW حيث تم اعتماده من قبل وكالة GCF والتى عرضت بعض خصائصه حيث سيحتوى على 4 كاميرات خلفية. 


LG K52 Price in Russia
وفقا للصور المسربة لهاتف LG K52 فإنه سيأتى باللونين الأبيض والازرق، مع نوتش أو ثقب دائرى الشكل للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 

LG K52 se ha filtrado en imágenes de prensa, y tiene muy buena pinta
ومن المحتمل أن يأتى هاتف LG K52 شبيها بسابقه هاتف LG K31 الذى أتى ضمن الهواتف منخفضة السعر حيث بلغ سعره 150 دولار أمريكي أي ما يعادل 2388 جنيها مصريا. 

وسيتفوق هاتف LG K52 بأنه سيأتى ب 4 كاميرات خلفية في حين أن LG K31 بكاميرا خلفية مزدوجة فقط ، الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، والأخرى بدقة 5 ميجابكسل. 
LG is preparing a smartphone that you will like. Design revealed in official images -
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