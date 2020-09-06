شاهد.. أول صور لهاتف LG K52 القادم من إل جى

كشفت تسريبات أول صور لشكل وتصميم هاتف LG K52 الذى ستصدره شركة إل جى قريبا بسعر رخيص ، وذلك بعد إطلاق هاتف LG K31 والتى أتى ببطارية سعة 3000 مللي أمبير ومعالج من نوع Helio P22 .





وبحسب موقع GSMArena التقنى فإن هاتف LG K52 يحمل كود LM-K520EMW حيث تم اعتماده من قبل وكالة GCF والتى عرضت بعض خصائصه حيث سيحتوى على 4 كاميرات خلفية.









وفقا للصور المسربة لهاتف LG K52 فإنه سيأتى باللونين الأبيض والازرق، مع نوتش أو ثقب دائرى الشكل للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.





ومن المحتمل أن يأتى هاتف LG K52 شبيها بسابقه هاتف LG K31 الذى أتى ضمن الهواتف منخفضة السعر حيث بلغ سعره 150 دولار أمريكي أي ما يعادل 2388 جنيها مصريا.



