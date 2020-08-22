بسعر رخيص .. إل جي تطلق هاتفها الأحدث LG K31.. صور

كشفت شركة إل جي LG ، النقاب عن هاتفها الذكي الأحدث LG K31 ، والذي يأتي ضمن فئة المنخفضة المواصفات، مع هيكل مصنوع من البلاستيك، وكاميرا أمامية على شكل قطرة ماء.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف إل جي الجديد LG K31 ، بشاشة بقياس 5.7 بوصة، من نوع LCD، وبدقة +HD مع نسبة أبعاد 18.9:9، وبالإضافة إلى نوتش على شكل قطع للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.









ويحتوي هاتف LG K31، على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، والأخرى بدقة 5 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، إلى جانب حساس لبصمات الأصابع على ظهر الهاتف، وبالإضافة إلى زر خاص على الجانب الأيسر من الجهاز للمساعد الرقمي Google Assistant.





ويعمل هاتف LG K، 31 بمعالج من نوع Helio P22، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، مع بطارية بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة.





وكما يعمل هاتف LG K31، بواجهة المستخدم LG UX المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 ، وسيتوفر الهاتف في الولايات المتحدة بسعر 150 دولار أميريكي (أي ما يعادل 2388 جنيها مصريا).