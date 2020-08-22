AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسعر رخيص .. إل جي تطلق هاتفها الأحدث LG K31.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:00 ص
هاتف LG K31
هاتف LG K31
Advertisements
شيماء عبد المنعم
كشفت شركة إل جي LG، النقاب عن هاتفها الذكي الأحدث LG K31 ، والذي يأتي ضمن فئة المنخفضة المواصفات، مع هيكل مصنوع من البلاستيك، وكاميرا أمامية على شكل قطرة ماء.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف إل جي الجديد LG K31 ، بشاشة بقياس 5.7 بوصة، من نوع LCD، وبدقة +HD مع نسبة أبعاد 18.9:9، وبالإضافة إلى نوتش على شكل قطع للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.


ويحتوي هاتف LG K31، على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، والأخرى بدقة 5 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، إلى جانب حساس لبصمات الأصابع على ظهر الهاتف، وبالإضافة إلى زر خاص على الجانب الأيسر من الجهاز للمساعد الرقمي Google Assistant.
LG K31 announced with 5.7” HD+ display, Helio P22 chipset

ويعمل هاتف LG K، 31 بمعالج من نوع Helio P22، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، مع بطارية بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة.

وكما يعمل هاتف LG K31، بواجهة المستخدم LG UX المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 ، وسيتوفر الهاتف في الولايات المتحدة بسعر 150 دولار أميريكي (أي ما يعادل 2388 جنيها مصريا).
LG K31 announced with 5.7” HD+ display, Helio P22 chipset
LG K31
LG K31
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هونر تعتزم إطلاق هاتف Honor 9A للأسواق العالمية 23 يوليو..فيديو

بسعر أقل ومعالج جديد.. هواوي تطلق رسميا هاتفها الرائد Enjoy 20 Pro.. فيديو

رسميًا.. ريلمي تعلن عن هاتفها الأحدث Realme X3.. تعرف على السعر والمواصفات

هونر تكشف رسميا عن Honor X10 Max 5G.. بأكبر شاشة هاتف ذكي في العالم.. صور

أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo A12s.. بسعر 2000 جنيه.. صور

بعد نفاد هاتفها في دقيقتين.. ريلمي تعتزم إطلاق Realme C15 منخفض التكلفة

ترشيحاتنا

دعاء بين العصر والمغرب يوم الجمعة لتفريج الكرب وقضاء الحوائج.. ردده الآن

ترامب يحذر من قوة عظمى تتحكم في أمريكا لو فاز بايدن

مفاجأة.. هدرسفيلد يعلن قرب رحيل رمضان صبحي عن النادي

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار

إسلام الشاطر عن رمضان صبحي: سيعلم نتيجة انضمامه لـ بيراميدز بعد الاعتزال

بعد تصريح مرتضى منصور عن خاتم سليمان| شاهد.. أغرب أعمال السحر في كرة القدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما يغلى.. طريقة تخزين الليمون دون تغير طعمة

تجمع بين الأناقة والبساطة.. 10 صور لزوجة تامر حسني برفقته

بدون أدوية.. علاج هشاشة العظام في 3 خطوات