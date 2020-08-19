بكاميرا ثلاثية تشبه قطرة المطر.. إل جي تطلق النسخة العالمية من هاتف LG Velvet 5G.. فيديو

تستعد شركة إل جي LG ، لإطلاق نسخة الجيل الخامس من هاتفها المميز LG Velvet 5G، يوم الجمعة الموافق 21 أغسط الجاري، والذي سيأتي مع دعم لشبكة Verizon المحدودة 5GmmWave.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيكون هاتف LG Velvet 5G، متوافقا مع شبكة شركة Verizon الأمريكية الفرعية، مع 6 جيجاهرتز من شبكات الجيل الخامس 5G عند إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.









وسيأتي هاتف LG Velvet، بشاشة من نوع POLED بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 2460×1080 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9.





ويتميز هاتف LG Velvet، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بتصميم "قطرة المطر raindrop"، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، مع ميزة مثبت الصورة البصري OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.





ويعمل هاتف LG Velvet بمعالج Snapdragon 765، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، قابلة للتوسعة باستخدام بطاقة microSD.





ويأتي هاتف LG Velvet، بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة، ويحتوي على بطارية بسعة 4300 ميللي أمبير داعمة للشحن السريع والشحن اللاسلكي، كما يحتوي الهاتف بمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار "IP 68"، كما على محول رقمي خاص يتيح دعم قلم Wacom، مع ما يصل إلى 4096 مستوى ضغط لتدوين الملاحظات والرسم.





ويتوفر LG Velvet، بأربعة ألوان هي الأبيض والرمادي والأخضر والبرتقالي، ويمكن الحصول على الهاتف من شركة Verizon ،مقابل عرض ترويجيا يصلإلى 250 دولارا.