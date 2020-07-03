AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تسلا تتعاون مع LG لتأمين أكبر عدد من بطاريات السيارات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا إنها قررت توقيع اتفاقية تعاون مع شركة LG Chem Ltd ,وذلك لإنتاج عدد أكبر من بطاريات السيارات في إحدى منشآتها المحلية في كوريا الجنوبية بسبب الطلب المتزايدة على السيارات. 

وأكد موقع أمريكي شهير، أن هذه الخطوة تأتي من قبل شركة تسلا بسبب الطلب المتزايد على منتجاتها، مثل النموذج 3 والنموذج Y.

وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره،  أن تسلا لا تزال حتى الآن عن موردين آخرين للبطاريات على الرغم من اتفاق LG Chem.
 
كما يعد هذا التعاون بين الشركتين مؤشرا على زيادة نسبة مبيعات الأمريكية من السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.

اقرأ أيضا



وفي هذا السياق قال مصدر داخل الشركة في تصريحات للموقع الأمريكي: " تسلا تطلب فقط LG Chem ولكن من موردين آخرين ".

كما رفض المتحدث الرسمي باسم شركة LG Chem التعليق على الاتفاقية الجديدة بين الشركتين العالميتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسلا تكشف عن بطارية جديدة "مليون ميل"

بشكل عاجل .. آبل تطلب من شركة LG Display لوحات LCD لزيادة الطلب على آيباد

تسلا الأمريكية تكشف عن بطارية سياراتها الجديدة

شراكة جديدة بين هيونداي وLG لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

13 طرازا من هيونداي يعملان بالوقود البديل

الشركات المحظوظة في 2020 .. تسلا للسيارات الكهربائية تقترب من اللقب

ترشيحاتنا

دينا مراجيح بين فيديوهات خادشة للحياء والتعدي عليها بالمقطم.. النيابة تخلي سبيلها.. التحقيقات: بريئة من نشر مقاطع مخلة

فى واقعة ضحايا التحرش والاغتصاب.. النائب العام: لم نتلق أية شكاوى أو بلاغات رسمية إلا من فتاة واحدة

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

الدولار يسجل 16.07 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

أخبار الحوادث.. 5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. تفاصيل إحالة سما المصري للمحاكمة.. وأم تلقي بطفلها بـ ترعة في الأقصر

من أمام البحر.. نيللي كريم تشارك جمهورها استمتاعها بالأجواء الصيفية

AdvertisementS

دعاء الرزق من 13 كلمة داوم عليه رسول الله.. ردده الآن

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

يفتح لك كل الأبواب المغلقة.. الإفتاء توصي بالإكثار من هذا الذكر

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

ماذا يحدث في مدينة البعوث ليلا؟.. هتافات بين الطلاب فرحة بقرار شيخ الأزهر.. فيديو

التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: فقد بوكلت امتحان المواد غير المضافة للمجموع يتطلب "محضر شرطة"

مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير الطماطم.. تعرف عليها

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين