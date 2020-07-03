تسلا تتعاون مع LG لتأمين أكبر عدد من بطاريات السيارات

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا إنها قررت توقيع اتفاقية تعاون مع شركة LG Chem Ltd ,وذلك لإنتاج عدد أكبر من بطاريات السيارات في إحدى منشآتها المحلية في كوريا الجنوبية بسبب الطلب المتزايدة على السيارات.
وأكد موقع أمريكي شهير، أن هذه الخطوة تأتي من قبل شركة تسلا بسبب الطلب المتزايد على منتجاتها، مثل النموذج 3 والنموذج Y.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره، أن تسلا لا تزال حتى الآن عن موردين آخرين للبطاريات على الرغم من اتفاق LG Chem.
كما رفض المتحدث الرسمي باسم شركة LG Chem التعليق على الاتفاقية الجديدة بين الشركتين العالميتين.
وأكد موقع أمريكي شهير، أن هذه الخطوة تأتي من قبل شركة تسلا بسبب الطلب المتزايد على منتجاتها، مثل النموذج 3 والنموذج Y.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره، أن تسلا لا تزال حتى الآن عن موردين آخرين للبطاريات على الرغم من اتفاق LG Chem.
كما يعد هذا التعاون بين الشركتين مؤشرا على زيادة نسبة مبيعات الأمريكية من السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
اقرأ أيضا
وفي هذا السياق قال مصدر داخل الشركة في تصريحات للموقع الأمريكي: " تسلا تطلب فقط LG Chem ولكن من موردين آخرين ".
كما رفض المتحدث الرسمي باسم شركة LG Chem التعليق على الاتفاقية الجديدة بين الشركتين العالميتين.