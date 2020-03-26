منافسة سيارة تسلا قوة محركها 400 حصان ..فيديو

استطاعت بوليستار التي عملت سابقا في تعديل مركبات فولفو انتاج سيارة كهربائية متطورة ومن المفترض أن تكون هي المنافس الأهم لـ Tesla Model 3 الشهيرة.





كما بنيت سيارة بوليستر على منصات CMA الشهيرة التي اخبرتها فولفو في العديد من مركباتها كما أثبتت جدارتها في العامين الاخيرين.





تعتبرهذه سيارة تجمع بين بين البساطة وملامح التطور بنفس الوقت، وزودتها Polestar بمصابيح LED مميزة وسقف بانورامي كبير، وعجلات رياضية عريضة.





وخلت قمرتها من الأزرار التقليدية للتحكم بأنظمة الصوت والتكييف وتقنيات القيادة والإضاءة، واستعيض عنها بشاشة تعمل باللمس في منتصف واجهة القيادة، شبيهة بتلك الموجودة في سيارات تسلا، ويمكن من خلالها أيضا رؤية محيط السيارة بالكامل عبر الكاميرات.





قوة محركاتها الكهربائية بعزم 400 حصان، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 5 ثوان، إضافة لبطاريات متطورة تكفيها لتقطع 470 كلم بالشحنة الواحدة.