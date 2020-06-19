تسلا تنوي بناء مصنع جديد في الولايات المتحدة

تنوى شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية البدء في بناء مصنع ضخم لتجميع السيارات في جنوب غرب الولايات المتحدة ربما خلال الربع الثالث من العام الحالي .





جاء ذلك وفقا لما قالته الشركة للمسؤولين بولاية تكساس في وثائق خرجت للعلن هذا الأسبوع على الرغم أن الشركة مازالت تفاضل بين تكساس واوكلاهوما للفوز بإعفاءات ضريبية .





كما أبلغت تسلا المسؤولين في مقاطعة ترافيس بولاية تكساس أنها ترغب في استثمار مليار دولار لبناء مصنع تجميع على مساحة أربعة إلى خمسة ملايين قدم مربعة ليعمل بهذا المصنع 5 ألاف شخص وذلك في موقع يشغله حاليا مشروع اسمنت قرب أوستن .





ولم يتسن حتى الان التواصل مع مسؤولي تسلا للحصول على تعليق لكن رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والذي سبق ولمح إلى إقامة مصنع في تكساس، كما أن جريج أبوت حاكم الولاية تحدث معه بشأن إمكانية ذلك ومن المعروف أن مصنع تسلا الوحيد يقع في ولاية فيرمونت بولاية كاليفورنيا على مساحة 5.3 مليون قدم وهو مصنع لم يكفي للشركة حتى الان.







