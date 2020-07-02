الشركات المحظوظة في 2020 .. تسلا للسيارات الكهربائية تقترب من اللقب

تفوق قطاع السيارات الكهربائية على نفسه، وأصبحت المنافسة شرسة بين الشركات من حيث ارتفاع الأسهم بشكل ملحوظ، فرغم الظروف التي يشهدها العالم الآن إلا أن هناك بعض الشركات التي أثبتت جدارتها في خطف لقب "الشركة المحظوظة" والأكثر قيمة في العالم.









استطاعت شركة «ايلون موسك» للسيارات الكهربائية تخطي القيمة الثابتة الخاصة بها في كل شهر، وعلى نفس الخطى سارت شركة نيكولا منذ أن أصبحت الشركة عامة في يونيو اندماجها مع شركة عامة أخرى، وحصدت قرابة الـ25 مليار دولار أي أكثر من شركة فورد.









خلال أسبوع واحد فقط، حفرت شركة ووركهاوس" المصنعة للبطاريات الكهربائية، والتي لديها حصة في شركة لوردستاون موترز الناشئة اسمها من ضمن الشركات المحظوظة وارتفعت أسهم الشركة على الضعف.









وعلى غير المتوقع ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 4٪ في تعاملات منتصف يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد أعلى من 1120 دولارًا للسهم، حيث بلغت قيمة الشركة بعد ذلك حوالي 210 مليارات دولار، لتتخطى تويوتا وتصبح بذلك شركة السيارات الأكثر قيمة وجماهيرية في العالم.









ولم تكتف تسلا بذلك بل ارتفعت قيمتها التسويقية لتصبح أعلى من شركة كوكاكولا، وديزني، وسيسكو، وميرك، وإكسون موبيل.









يذكر أن هناك 19 شركة فقط في مؤشر S&P 500 تساوي أكثر من قيمة تسلا، من بينها الشركة المالكة لـCNN، AT&T.









ورغم ذلك، لا زالت تعتبر تسلا غير مربحة بما فيه الكفاية للانضمام إلى مؤشر S&P 500، لكنها قد تقترب من هذا الإنجاز.



