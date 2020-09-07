برلماني سابق: قانون التصالح في مخالفات البناء هدية من السيسي للمصريين

أشاد الخبير الاقتصاد محمد جاب عبد العزيز، عضو مجلس النواب السابق، ب قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، مؤكدا أنه من أبرز التشريعات التى عملت الدولة عليها والتي ستلقي بظلالها على البلاد خلال الفترة المقبلة.





وأضاف عبد العزيز، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا القانون يرجع للدولة حقها في مخالفات البناء والتعديات، لافتا إلى أن هذا القانون خطوة مهمة في طريق الدولة المصرية القوية.





وأكد الخبير الاقتصاد محمد جاب عبد العزيز، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل الفوري مع المخالفات يعطي قوة للمسئولين في تنفيذ قانون مخالفات البناء، لافتا إلى أنه هذا القانون يعني أن الدولة حاضرة والقانون سينفذ على الجميع ويد القانون قوية.





وتابع الخبير الاقتصاد محمد جاب عبد العزيز، أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، فمخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي، مستدركا أنه مخالفات البناء كارثة حقيقية تعيشها الدولة ووجب التعامل الفوري معاها.





وأوضح الخبير الاقتصاد محمد جاب عبد العزيز، أنه لا توجد طوبة تُبنى الآن في مصر بشكل مخالف للقانون، لافتًا إلى أن مصر لم ترى هذا الشكل من مواجهة المخالفات منذ ستينات القرن الماضي، لافتا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعتبر هدية للشعب المصري.





وأشار عضو مجلس النواب السابق، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يدخر جهد في سبيل اصلاح البلاد والعمل بكل قوة وسرعة وحسم على الأمور التي من الممكن أن تضر بالمواطن المصري في شتى المجالات.



