أسعار صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الاثنين

أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين 7-9-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر. ننشرخلال تعاملات اليوم الإثنين 7-9-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.73 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع .





وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع .









ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .





وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع .









وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.76 جنيه للشراء 15.86 جنيه للبيع .





كما سجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.81 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.90 جنيه للبيع.







