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اقتصاد

أسعار صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الاثنين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين 7-9-2020  وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
 
سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.73 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع .
 

وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .

 
وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع .


وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.76 جنيه للشراء 15.86 جنيه للبيع .
 

كما سجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.81 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.90 جنيه للبيع.

 

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