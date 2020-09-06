البنك المركزي يتوقع 6.2 % معدل تضخم خلال الربع الأول

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر الأحد، حسبما جاء في بيان للحكومة إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 6.2 % في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020 بعد تراجع إلى أقل من 6% منذ فبراير .
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وتحدث عامر عن هذه التوقعات خلال اجتماع لاطلاع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على آخر التطورات الاقتصادية.
وحدد البنك المركزي معدل التضخم المستهدف عند 9 % (±3%)، وخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس ولم يغيرها منذ ذلك الحين.