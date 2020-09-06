البنك المركزي يتوقع 6.2 % معدل تضخم خلال الربع الأول

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر الأحد، حسبما جاء في بيان للحكومة إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 6.2 % في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020 بعد تراجع إلى أقل من 6% منذ فبراير .

















وتحدث عامر عن هذه التوقعات خلال اجتماع لاطلاع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على آخر التطورات الاقتصادية.







