إزاي تعرف إنك بتنطق كلمات إنجليزي غلط؟.. خبير يجيب

عن الكلمات التي ننطقها بطريقة خاطئة، لافتًا: "هتلاقي أكثر من 200 كلمة بنقولهم غلط"، إضافة إلى أساسيات النطق، ومنها اللهجة الأمريكية، والبريطانية، والسائد الأمريكية.

أكد محمد أيمن ، مؤثر سوشيال ميديا، وخبير في تعليم اللغة الإنجليزية، على أهمية البحث عن النطق الصحيح للكلمات والجمل من خلال موقع التواصل « يوتيوب»