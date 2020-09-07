إزاي تعرف إنك بتنطق كلمات إنجليزي غلط؟.. خبير يجيب

أكد محمد أيمن، مؤثر سوشيال ميديا، وخبير في تعليم اللغة الإنجليزية، على أهمية البحث عن النطق الصحيح للكلمات والجمل من خلال موقع التواصل « يوتيوب» عن الكلمات التي ننطقها بطريقة خاطئة، لافتًا: "هتلاقي أكثر من 200 كلمة بنقولهم غلط"، إضافة إلى أساسيات النطق، ومنها اللهجة الأمريكية، والبريطانية، والسائد الأمريكية.
وأوضح " أيمن" خلال فيديو مسجل مع " صدى البلد" الفرق بين النطق واللهجة في اللغة الإنجليزية قائلًا: " النطق بيعطي كمال للغة، واللهجة عند الأجانب زي البورسعيدي والقاهرة والشرقاوي والصعيدي عندنا، فكل واحد بينطق الكلمة بلهجته، لكن النطق ثابت في اللغة حتي لو تغير المكان من بلد لأخرى زي سيارة في كل بلد اسمها سيارة".
وأضاف مؤثر السوشيال ميديا أن من أبرز الأمثلة التي توضح أهمية النطق الصحيح للكلمة: " I want to bark" ، " I want to park" الأولي معناها: أريد أن أركن السياة، والثاني تعني نباح الكلب، وكذلك: " pray " تعني: يصلي، أما "bray" تعني: ينهق.
وأشار إلى أن أهمية نطق اللغة صح يرفع من مرتب الشخص ووضعه في شغله، لافتًا: " تثبت الحفظ الصح للكلمات بوضعها في أغنية قصيرة أو تسجيها في ريكورد أو كتابتها في ورقة وتعليقها أمامك"