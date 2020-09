إزاي تعرف إنك بتنطق كلمات إنجليزي غلط؟.. خبير يجيب

pray " تعني: يصلي، أما "bray" تعني: ينهق.

وأضاف مؤثر السوشيال ميديا أن من أبرز الأمثلة التي توضح أهمية النطق الصحيح للكلمة: " I want to bark" ، " I want to park" الأولي معناها: أريد أن أركن السياة، والثاني تعني نباح الكلب، وكذلك: "