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رياضة

أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:


- سادت حالة من الغضب داخل إدارة نادي طنطا بسبب الرحيل المفاجئ لمدرب الفريق أحمد سامي دون الإفصاح عن أسباب ليتم الإعلان بعدها بساعات قليله عن توليه مهمة نادي سموحة.


- أكدت تقارير صحفية، أمس الأحد، أن الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي، حسم انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


- قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه وجه الدعوة إلى حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، لحضور القرعة، بصفته رمزًا رياضيًا، وهو في الأصل زملكاوي.


تقام اليوم الإثنين، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية، إضافة إلى مبارايات الدوري المصري.






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