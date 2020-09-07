أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين









- قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، إنه وجه الدعوة إلى حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، لحضور القرعة، بصفته رمزًا رياضيًا، وهو في الأصل زملكاوي.









- تقام اليوم الإثنين، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية، إضافة إلى مبارايات الدوري المصري.











