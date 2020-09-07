أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

- سادت حالة من الغضب داخل إدارة نادي طنطا بسبب الرحيل المفاجئ لمدرب الفريق أحمد سامي دون الإفصاح عن أسباب ليتم الإعلان بعدها بساعات قليله عن توليه مهمة نادي سموحة.
- أكدت تقارير صحفية، أمس الأحد، أن الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي، حسم انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
- قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه وجه الدعوة إلى حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، لحضور القرعة، بصفته رمزًا رياضيًا، وهو في الأصل زملكاوي.
- تقام اليوم الإثنين، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية، إضافة إلى مبارايات الدوري المصري.