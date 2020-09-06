AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عضو مجلس إدارة الأهلي يعلق على اختفاء الكئوس والميداليات من اتحاد الكرة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:46 م
كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
Advertisements
ريهام بكير
علق مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على اختفاء نسخة بطولة كأس الأمم الأفريقية من خزائن الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر مهند منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك جاء فيه:" الكأس اللي في الصوره ده كان أكبر كأس في بطوله انا شفته و اتمنيت يكون من نصيبي خصوصًا انه للوزن المفتوح اللي بيشارك فيه اللاعيبه من كل الاوزان و كان بطل الوزن المفتوح رمز لأحسن لاعب في البطوله كلها، فوزت بيه في بطوله الجائزه الكبرى في التشيك ٢٠٠٩ بعد منافسه شرسه جدًا، و احنا راجعين موظف الطيران طلب مني اسيب الكأس مع الشنط لأنه كبير جدًا و مش مسموح للحجم ده انه يطلع مع المسافرين.


وأضاف:"انا كل اللي قولته اني لا يمكن اوافق ان الكأس ينزل مع الشنط و يتبهدل او يتكسر او ( يضيع 😢) او ( يتسرق 🤔) واني مش هطلع الطياره إلا بيه،و في الأخر لقيت مدير المحطه جالي و قاللي الف مبروك على الفوز و تقديرًا مننا احنا هنستثني الكأس يطلع مع الركاب و غيرنا الكرسي الخاص بيك عشان يبقى جنبك كرسي فاضي تقدر تخلي الكأس جنبك و انت مطمن🤩🏆🥋🥇؟ 

وأكمل قائلًا:" كل ميداليه و كل كأس حصلت عليه في مسيرتي الرياضيه هوا نتاج تعب و عرق و تضحيه شهور و الميداليه هي تخليد للحظه الفوز و ثمره نجاحك بعد تخطي كل الصعوبات اللي بنواجهها عشان نحقق انجاز لينا و لبلدنا 🇪🇬❤، اي ميداليه او كأس ليا اغلى عندي من كل كنوز الدنيا و لا يمكن تقدر بتمن و مش حته صفيحه زي البعض ما بيردد... الكأس فين."

وتحقق الجهات المسئولة في واقعة اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزائن الاتحاد المصري لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اختفائه المفاجئ.. رياضة البرلمان: طريقتان لمعرفة سارق كأس الأمم الأفريقية من الجبلاية

تحركات برلمانية عاجلة لفتح تحقيق بشأن اختفاء الدروع والكؤوس من اتحاد الكرة.. نواب : إهمال جسيم وكارثة.. لابد من جرد شامل للتعرف على باقي المسروقات

برلماني يطالب بتحقيق فوري فى سرقة كأس الأمم الافريقية| ويؤكد: إهمال جسيم

بعد اختفاء كأس أمم أفريقيا.. برلماني يطالب الحكومة بمحاسبة المسئول

اختفاء كأس الأمم الأفريقية.. دوّر عليه في البيت "يمكن تلاقيه عندك"

شوقي غريب: كأس إفريقيا سُلم لاتحاد الكرة بعد مقابلة الرئيس بيوم واحد فقط

ترشيحاتنا

بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

كنت بهزر.. "قداح" الزمالك يرد على إحالته للتحقيق بعد ضرب حارس الأهلي

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

عضو مجلس إدارة الأهلي يعلق على اختفاء الكئوس والميداليات من اتحاد الكرة

بالأسماء.. الداخلية تسقط الجنسية عن 42 مواطنًا

رئيس الوزراء يتابع جهود إغاثة السودان.. 184 طنا و3000 كرتونة منتجات ومواد غذائية مختلفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور