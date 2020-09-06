عضو مجلس إدارة الأهلي يعلق على اختفاء الكئوس والميداليات من اتحاد الكرة

علق مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على اختفاء نسخة بطولة كأس الأمم الأفريقية من خزائن الاتحاد المصري لكرة القدم.











وأضاف:"انا كل اللي قولته اني لا يمكن اوافق ان الكأس ينزل مع الشنط و يتبهدل او يتكسر او ( يضيع ) او ( يتسرق ) واني مش هطلع الطياره إلا بيه،و في الأخر لقيت مدير المحطه جالي و قاللي الف مبروك على الفوز و تقديرًا مننا احنا هنستثني الكأس يطلع مع الركاب و غيرنا الكرسي الخاص بيك عشان يبقى جنبك كرسي فاضي تقدر تخلي الكأس جنبك و انت مطمن ؟ وأضاف:"انا كل اللي قولته اني لا يمكن اوافق ان الكأس ينزل مع الشنط و يتبهدل او يتكسر او ( يضيع) او ( يتسرق) واني مش هطلع الطياره إلا بيه،و في الأخر لقيت مدير المحطه جالي و قاللي الف مبروك على الفوز و تقديرًا مننا احنا هنستثني الكأس يطلع مع الركاب و غيرنا الكرسي الخاص بيك عشان يبقى جنبك كرسي فاضي تقدر تخلي الكأس جنبك و انت مطمن



وأكمل قائلًا:" كل ميداليه و كل كأس حصلت عليه في مسيرتي الرياضيه هوا نتاج تعب و عرق و تضحيه شهور و الميداليه هي تخليد للحظه الفوز و ثمره نجاحك بعد تخطي كل الصعوبات اللي بنواجهها عشان نحقق انجاز لينا و لبلدنا ، اي ميداليه او كأس ليا اغلى عندي من كل كنوز الدنيا و لا يمكن تقدر بتمن و مش حته صفيحه زي البعض ما بيردد... الكأس فين."

وأكمل قائلًا:" كل ميداليه و كل كأس حصلت عليه في مسيرتي الرياضيه هوا نتاج تعب و عرق و تضحيه شهور و الميداليه هي تخليد للحظه الفوز و ثمره نجاحك بعد تخطي كل الصعوبات اللي بنواجهها عشان نحقق انجاز لينا و لبلدنا، اي ميداليه او كأس ليا اغلى عندي من كل كنوز الدنيا و لا يمكن تقدر بتمن و مش حته صفيحه زي البعض ما بيردد... الكأس فين."





وتحقق الجهات المسئولة في واقعة اختفاء كأس الأمم الأفريقية من خزائن الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر مهند منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك جاء فيه:" الكأس اللي في الصوره ده كان أكبر كأس في بطوله انا شفته و اتمنيت يكون من نصيبي خصوصًا انه للوزن المفتوح اللي بيشارك فيه اللاعيبه من كل الاوزان و كان بطل الوزن المفتوح رمز لأحسن لاعب في البطوله كلها، فوزت بيه في بطوله الجائزه الكبرى في التشيك ٢٠٠٩ بعد منافسه شرسه جدًا، و احنا راجعين موظف الطيران طلب مني اسيب الكأس مع الشنط لأنه كبير جدًا و مش مسموح للحجم ده انه يطلع مع المسافرين.