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أسماء مصطفى: قطر فشلت فى التأثير على الرأى العام فى مصر..فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن قطر ذات المساحة الصغيرة وتعداد السكان البسيط لديها مشكلة وهى انها تحلم أن يكون لها صوت، ولذلك طوال الوقت مساعى النظام تكون عبارة عن مجموعة من المخططات.

وأضافت أسماء مصطفى خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن قطر حاولت فى مصر ترسيخ حكم الجماعة الإرهابية ولكنها فشلت، مشيرة إلى أن مصر استطاعت بشعبها العظيم وجيشها وشرطتها التخلص من النظام العميل بالإرادة الشعبية.

وأكدت أن قطر فشلت فى التأثير على الرأى العام فى مصر من خلال تمويل شركات إعلامية للتحريض ضد مصر، منوهة أن المصريين لديهم وعى ويردون على الشائعات المثارة ضد بلادهم.

وأشارت إلى أن الدوحة توجهت إلى الشركات الإعلامية للتحريض ضد مصر وبث أخبار مغلوطة عن مصر وعن الدولة التى كشفت رعاية النظام القطرى للإرهاب، موضحة أنه استعانوا بنفس الوجه والأشخاص للعمل مع المؤسسات الإعلامية الاوروبية الممولة.

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