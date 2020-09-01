مرتزقة ينبحون حتى يُرمى لهم ثمن النباح.. أسماء مصطفى تهاجم إعلاميي الجماعة الإرهابية "فيديو"

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن القنوات المدعومة من الجماعة الإرهابية يروجون الإشاعات المشبوهة والتى تثير البلبلة، لافتة إلى أن القنوات الإعلامية التي تبثها الجماعة الإرهابية بعيدة كل البعد عن المهنية وأصبحت قناة للمناسبات.





وأضافت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن البرامج التى يقدمها اعلامى القنوات الارهابية يقدمون الفبركة لكى يجدوا شيئًا يحللونها ، متابعة " الإعلامى منهم قابض شوية دولارات من ولى نعمته وعايز يحللها ولو حصل خلاف على التمويل يبدأون يبيعون بعض".





وأشارت إلى أن الاعلاميين الارهابيين تشاجروا مع بعضهم البعض على تقسيم الدولارات والأموال التي يتقاضونها من تركيا وقطر، مضيفة " هم شوية مرتزقة ينبحوا حتى يُرمى لهم ثمن النباح".





وأوضحت أنهم ينبحون ضد مصر مقابل الاموال، وإذا لم يجدوا شيئًا ينبحون عنه ينبحون على بعض، مؤكدة ان معظم اعلامى جماعة الاخوان الارهابية كومبارس تربوا على الاكاذيب وشربوا كره الجماعة الإرهابية للدولة المصرية، مضيفة الأسماء التى تنبح ضد مصر فى قنوات الجماعة الإرهابية مالهومش قيمة.



