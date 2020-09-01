AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مرتزقة ينبحون حتى يُرمى لهم ثمن النباح.. أسماء مصطفى تهاجم إعلاميي الجماعة الإرهابية "فيديو"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن القنوات المدعومة من الجماعة الإرهابية يروجون الإشاعات المشبوهة والتى تثير البلبلة، لافتة إلى أن القنوات الإعلامية التي تبثها الجماعة الإرهابية بعيدة كل البعد عن المهنية وأصبحت قناة للمناسبات. 

وأضافت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن البرامج التى يقدمها اعلامى القنوات الارهابية يقدمون الفبركة لكى يجدوا شيئًا يحللونها ، متابعة " الإعلامى منهم قابض شوية دولارات من ولى نعمته وعايز يحللها ولو حصل خلاف على التمويل يبدأون يبيعون بعض".

وأشارت إلى أن الاعلاميين الارهابيين تشاجروا مع بعضهم البعض على تقسيم الدولارات والأموال التي يتقاضونها من تركيا وقطر، مضيفة " هم شوية مرتزقة ينبحوا حتى يُرمى لهم ثمن النباح".

وأوضحت أنهم ينبحون ضد مصر مقابل الاموال، وإذا لم يجدوا شيئًا ينبحون عنه ينبحون على بعض، مؤكدة ان معظم اعلامى جماعة الاخوان الارهابية كومبارس تربوا على الاكاذيب وشربوا كره الجماعة الإرهابية للدولة المصرية، مضيفة الأسماء التى تنبح ضد مصر فى قنوات  الجماعة الإرهابية مالهومش قيمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحث سياسي: الوجوه الإعلامية الإخوانية دمى يحركها المال والمصالح.. فيديو

فبركة الفيديوهات.. عميد الإعلام الأسبق تحذر من مؤامرة الجماعات الإرهابية على السوشيال ميديا

خالد عكاشة: سقوط الخلية الإخوانية الأخيرة بمثابة قطع أحد أذرع الجماعة الإرهابية.. فيديو

خالد عكاشة: جماعة الإخوان الإرهابية انكشفت فور وصلها للحكم.. فيديو

ترشيحاتنا

الأرصاد : إنخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار بجنوب سيناء..شاهد

احترس.. 4 أسباب لانتشار سرطان البروستاتا

فيديو جراف.. تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

بعد حبس ابنتها.. الجمهور يبحث عن نهى العمروسي

تراجع عن الاستعانة بحكام عرب.. اتحاد الكرة السعودي يصدم جهاد جريشة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور

للرجال.. استوحي إطلالتك على البحر من النجوم