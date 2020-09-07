رايح جاي..تعرف على الحالة المرورية على الدائري اليوم

قام مراسل القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بجولة تفقدية عن الحالة المرورية في شوارع القاهرة.





وقام مينا مكرم، مراسل البرنامج، بجولة تفقدية في امتداد طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بالاتجاه إلى منطقة المعادي عن طريق الدائري.





وشهد تجاه المنيب والطريق الدائري وتحديدا عند منطقة المريوطية سيولة مرورية ملحوظة، ولكن الاتجاه الى المنيب والمعادي يشهد سيولة مرورية أكبر، على عكس الاتجاه المقابل الذي يشهد كثافة مرورية متوسطة.





وأوضح أن تلك الكثافة المرورية باتجاه المريوطية تخف وترجع إلى سيولة وكثافة خفيفة وخاصة عند المتحف المصري الكبير.



