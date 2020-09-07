محافظ دمياط: اعتمادات الخطة الاستثمارية وصلت 297 مليونًا و855 ألف جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة دمياط، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الموقف الخاص بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا التى تم الانتهاء منها، هذا إلى جانب ما يتعلق بموقف التصالح فى مخالف البناء، وكذا التعامل مع حالات التعدى على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020 وصل قيمته إلى 297.855 مليون جنيه، وتشمل موازنة عامة بقيمة 288.267 مليون جنيه، وموازنة ذاتية بقيمة 9.588 مليون جنيه، لافتة إلى أن هذه الخطة تتضمن 49 مشروعًا من أجل العمل على رصف الطرق، وتحسين البيئة، ومشروعات الكهرباء، إلى جانب الإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، منوّهة بأن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2020 تتضمن 38 مشروعًا بإجمالي 389.450 مليون جنيه.