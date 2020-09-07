لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على أقسام وبرامج كلية الآثار بجامعة القاهرة

تستقبل كلية الآثار بجامعة القاهرة الكثير من طلاب العام الدراسي الجديد من حملة الشهادات الثانوية العامة للالتحاق بها، لدراسة جميع تخصصاتها ومجالاتها الأثرية.





ويستعرض "صدى البلد" فيما يلي الأقسام والبرامج الدراسية الموجودة بالكلية كالآتي:

الأقسام الخاصة بالكلية:

- قسم الآثار المصرية

- قسم الآثار الإسلامية

- قسم ترميم الآثار

- قسم الآثار اليونانية الرومانية

اقرأ أيضا: تنسيق 2020 .. كل ما تريد معرفته عن أقسام وتخصصات كلية الصيدلة بجامعة القاهرة

وبالنسبة للبرامج الخاصة بالكلية فهي في مجالات:



الآثار المصرية، الآثار الاسلامية، ترميم المواد العضوية، ترميم المواد غير العضوية، الترميم المعماري والحفاظ على المباني والمواقع الأثرية، الآثار الرومانية اليونانية، نظم المعلومات الاثرية، الإرشاد الاثري) ويحتوي كل برنامج على 8 فصول دراسية، بحيث يجتاز الطالب 144 ساعة معتمدة.





كانت كلية الآثار جامعة القاهرة أعلنت عن فتح باب التقدم للدراسة بالبرامج الخاصة والمميزة لمرحلة البكالوريوس لطلاب الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشعبتين العلمية والأدبية، للطلاب الحاصلين على الحد الأدني لكليات الأثار بالجامعات الحكومية وجاءت أسعار المصاريف الدراسية نحو 25000 جنيه مصري لبرنامجي نظم المعلومات الأثرية الإرشاد الأثري و20000 جنيه مصري لشعبة اللغة الإنجليزية، بحيث تدفع على قسطين.