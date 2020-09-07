برلماني: تخفيض 20% لمشجعي بطولة كأس العالم لليد أكبر ترويج للسياحة

أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تأييدها التام لاتجاه وزارة الطيران المدني بتخفيض 20 % لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد معتبرة هذا القرار بانه أكبر ترويج ودعاية للسياحة المصرية عالميًا.





وأكد النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، في تصريحات ادلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين اهمية قيام شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 في دورته الـ27، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 13 -31 يناير القادم بمشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.





وأشار إلى أن ذلك الامر سيكون له اثاره الايجابية لتخفيف الاثار السلبية الكبيرة التى تعرض لها قطاع الطيران المدنى ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





وطالب النائب عمرو صدقي، من الحكومة الاستعداد الجيد لهذه البطولة العالمية الكبيرة خاصة فيما يتعلق بالترويج للسياحة المصرية عالميا من خلال وضع برامج وخطط دعائية للاعبى ونجوم ومشجعى العالم فى هذه البطولة للقيام برحلات وزيارات لمختلف المحافظات والمدن والمناطق السياحية والاثرية مؤكدا ان تنظيم هذه الزيارات سيجعل نجوم ومشجعى العالم سفراء لمصر للترويج للسياحة المصرية لدى جميع دول العالم المشاركة في هذه البطولة العالمية خاصة وانه ولاول مرة فى تاريخ هذه البطولة تشارك فيها 32 دولة من مختلف دول العالم مع اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية فى حالة استمرار عدوى فيروس كورونا.





تجدر الإشارة الى ان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران كان قد صرح بان مشاركة مصر للطيران تأتى كناقل رسمي للحدث في إطار مسؤليتها الوطنية ودعمها ورعايتها للفعاليات الرياضية خاصة الدولية التى تحتضنها مصر وتشجيعًا للسياحة وجذبًا للسائحين من مختلف أنحاء العالم، حيث لا تدخر الشركه جهدًا في تقديم جميع التسهيلات اللازمة وكافة الإمكانيات في سبيل إنجاح هذه البطولة.



