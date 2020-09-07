أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر.. صور

يبحث عشاق السيارات في مصر عن مواصفات وأسعار ا لموديلات الجديدة في السوق المصري خصوصا راغبي الشراء فقرار شراء سيارة جديدة ليس سهلا في ظل تنوع الماركات والموديلات .

وفي هذا السياق نستعرض مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر .

تنتمي ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض MPV، وتأتي بمحرك أربع أسطوانات 1500 سي سي، 104 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن متر، متصل بفتيس أوتوماتيك أربع سرعات.





وتعتمد ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة، خلال 13.8 ثانية و تستهلك 5 لتر بنزين ، لكل 100 كم.





ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 تأتي بالعديد من مواصفات الأمان، أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع إلكترونى للفرامل EBD.





وتأتي ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 بجنوط سبور15 انش، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ومرايات كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات مطر.







والسيارة ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 بها نظام صوتي متميز من 4 مكبرات صوتية وبها تكييف وusb لضمان أفضل تجربة سمعية أثناء القيادة.





سعر ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020

تبدا اسعار ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 من 310.000 جنيه حتي 335.000 جنيه .