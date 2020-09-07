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سيارات

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر.. صور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:02 م
ميتسوبيشي اكسباندر
ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020
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اشرف عطية
يبحث عشاق السيارات في مصر عن مواصفات وأسعار الموديلات الجديدة في السوق المصري خصوصا راغبي الشراء فقرار شراء سيارة جديدة ليس سهلا في ظل تنوع الماركات والموديلات . 

وفي هذا السياق نستعرض مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر . 
Mitsubishi Xpander Cross 2020 Price list (DP & Monthly) & Promo Philippines | Priceprice.com
تنتمي ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض MPV، وتأتي بمحرك أربع أسطوانات 1500 سي سي، 104 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن متر، متصل بفتيس أوتوماتيك أربع سرعات.

Mitsubishi Xpander 2020 Price, Promo September, Spec & Reviews
وتعتمد ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة، خلال 13.8 ثانية و تستهلك 5 لتر بنزين، لكل 100 كم.

Mitsubishi Xpander 2020 Philippines Review: Xciting Adventure
ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 تأتي بالعديد من مواصفات الأمان، أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع إلكترونى للفرامل EBD.

Mitsubishi Xpander 2020 Images - Check Interior & Exterior Photos | Oto
وتأتي ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 بجنوط سبور15 انش، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ومرايات كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات مطر.
2020 Mitsubishi Xpander facelift gets aesthetic and equipment updates in Indonesia - from RM65,504 - paultan.org

والسيارة ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 بها نظام صوتي متميز من 4 مكبرات صوتية وبها تكييف وusb لضمان أفضل تجربة سمعية أثناء القيادة.

سعر ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 
تبدا اسعار ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 من 310.000 جنيه حتي 335.000 جنيه . 

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