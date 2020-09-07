الأمومة والطفولة بالأقصر: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تعالج 3 أمراض

أكدت الدكتورة حنان صالح الروبي، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالأقصر، أهداف وأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين.





قالت الروبي، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين تخدم الأم الحامل، مضيفة أن هدفها الرئيسي صحة وسلامة الأم والجنين.





وتابعت الدكتورة حنان صالح الروبي، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالأقصر، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المبادرات الرئاسية، وتتم تحت رعاية وزارة الصحة، لافتة إلى أنها تعمل على كشف 3 أمراض تخص الأم الحامل.





وأوضحت الدكتورة حنان صالح الروبي، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالأقصر، أنه من ضمن هذه الأمراض مرض الزهري، مرض الالتهاب الكبدي "ب"، ومرض فيروس نقص المناعة البشري، وذلك لمنع هذه الأمراض عن الأم الحامل، حفاظا على صحتها مع جنينها.





وأكملت الدكتورة حنان صالح الروبي، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالأقصر، أن المبادرة تشمل قياس الوزن والطول، قياس نسبة السكر في الدم، ليساعدنا على علاج الأمراض بها، وتساعدنا أيضا على تجنب إجهاد الحنين.





وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة حنان صالح الروبي، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالأقصر، إلى أن المبادرة تستهدف 33 ألف سيدة حامل بالأقصر على مدار السنة.



