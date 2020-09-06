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توك شو

على خلفية وفاة هبة عادل: تحقيق فى واقعة مستشفى إدفو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:30 م
مستشفى إدفو
مستشفى إدفو
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عادل نصار
كشف الدكتور عبد الغفار الصيفى، مساعد وكيل وزارة الصحة لقطاع إدفو، تفاصيل وفاة "هبة عادل"، التى دخلت إلى مستشفى إدفو بعد تعرضها لحادث.

وأضاف " الصيفى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه الأمر ناتج عن بعض الأمراض وليس بسبب نقص الأكسجين.

وتابع الدكتور عبد الغفار الصيفى، مساعد وكيل وزارة الصحة لقطاع إدفو، أنه :"على حد علمى أن عدد اسطوانات الأكسجين كاف بالمستشفى"، لافتًا إلى أنه سيجرى تحقيق فى الواقعة،و فى حالة ثبوت تقصير سيتم محاسبة المقصرين.

  وتابع الدكتور بعد الغفار الصيفى، مساعد وكيل وزارة الصحة لقطاع إدفو، مستشفى إدفو بها 95 إنبوبة أكسجين، ووفاة المصابة فى حادث السير قد يكون ناتج عن أمراض أخرى.

وشدد "الصيفى"، على أن هناك تعليمات مشددة بتقديم خدمات جيدة للمواطنين والعمل على راحتهم بشكل دائم.

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