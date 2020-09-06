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نائب رئيس بنك القاهرة: 400 ألف مستخدم لمحفظة "القاهرة كاش"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:18 م
نائب رئيس مجلس إدارة
نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
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عادل نصار
قال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن إدارة البنك أطلقت خدمات الإنترنت البنكي خلال فترة قصيرة ونستهدف المزيد من العملاء، مشيرًا إلى أن البنك أضاف مميزات على المحفظة الإلكترونية بحيث يستطيع العميل نقل وتحويل أرصدته من المحفظة إلى حسابه المصرفي في البنك والعكس. 

وأضاف "حجازي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه يوجد إنترنت بنكي ومحفظة كاش متواجدة في المحمول ويتم بناء خدمات متطورة وحديثة لتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية الحديثة للعملاء، مشيرًا إلى أن عدد العملاء والمستهلكين لمحفظة "القاهرة كاش" كانوا ألف عميل فقط، ومع تطور الخدمة أصبح لدينا أكثر من 400 ألف عميل مستهلك على محفظة "القاهرة كاش".  

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك وضع خدمات مختلفة ومتطورة على محفظة القاهرة كاش ووضع خدمات تُناسب العميل ومتنوعة، بالإضافة إلى وضع تعليمات ومحددات لتوعية العملاء بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك القاهرة في المحفظة كاش؛ مما انعكس على زيادة العملاء بالشكل الكبير في فترة قصيرة.
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