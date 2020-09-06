بنك القاهرة: نسعى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير القطاعات

قال حازم حجازي ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يستهدف الموافقة على منح الائتمان للمشروعات متناهية الصغر خلال ساعة فقط، مشيرًا إلى أن التحول الإلكتروني والتكنولوجي هو هدف استراتيجي لبنك القاهرة ووضعنا التحول التكنولوجي على رأس الأولويات في البنك.





وأضاف "حجازي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج " بنوك واستثمار "، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن بنك القاهرة يسعى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير جميع قطاعات البنك، مشيرًا إلى أن البنك أطلق خدمات الإنترنت بنكينج خلال 6 أشهر وتعتبر فترة زمنية قياسية.





وتابع: "شكل الخدمات المصرفية الرقمية التكنولوجية والتي قدمها بنك القاهرة متنوعة جدًا وتم بدايتها من الصفر ولم تكن موجودة في البنك، ومن هنا استطاع عميل بنك القاهرة الاطلاع على حساباته فقط من خلال التحول الرقمي في البنك".





وأوضح أن التحول الرقمي في بنك القاهرة وفرت الجهد والوقت للعميل لمعرفة حساباته في البنك، مشيرًا إلى أنه بعد 7 أشهر كاملة استطعنا التحول الرقمي بشكل كامل في بنك القاهرة بحيث يستطيع العميل الاطلاع على حساباته وكيفية التحويل لحساباته أو يقوم بدفع مدفوعاته أو التحويل من بنك القاهرة إلى بنوك أخرى داخل مصر.



