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أخبار العالم

ترامب يطلب من مراسل خلع كمامته.. والصحفي يحرج الرئيس الأمريكي| فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف غريب لرئيس دولة، من مراسل وكالة "رويترز" البريطانية جيف ميسون نزع كمامته خلال مؤتمر صحفي، في الوقت الذي يطالب فيه زعماء العالم المواطنين بالالتزام بتدابير الوقاية من كورونا بما فيها ارتداء الكمامات خلال التجمعات.

وأظهرت مقاطع فيديو حديثا جرى بين ترامب وميسون، حيث قال له ترامب "ليك أن تخلع ذلك من فضلك" وأشار إلى المسافة بين المراسل والمنصة، قائلا "أنت على بعد كم قدم؟".

أجاب ميسون بأنه سيتحدث بصوت أعلى فقط بسبب تأثير الكمامة على الصوت.

لم يكن ترامب راضيًا عن هذا الرد ، حيث قال للمراسل إن صوته "مكتوم جدًا" مع غطاء الوجه، "لذا إذا خلعته، فسيكون الأمر أسهل كثيرًا".

رفع ميسون صوته وكرر عرضه التحدث بصوت أعلى متسائلًا "هل هذا أفضل؟"، وتنهد الرئيس قائلا: "هذا أفضل. أجل، إنه أفضل".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها الرئيس من أحد المراسلين خلع قناعه حتى يتمكن من سماع سؤال بشكل أكثر وضوحًا ، لكن خيبة أمله من استجابة ميسون كانت ملحوظة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها الرئيس من أحد المراسلين خلع قناعه حتى يتمكن من سماع سؤال بشكل أكثر وضوحًا ، لكن خيبة أمله من استجابة ميسون كانت ملحوظة.

ترامب يطلب من مراسل خلع كمامته.. والصحفي يحرج الرئيس الأمريكي| فيديو
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