محلية البرلمان تطالب بزيادة عدد الموظفين للتسهيل على المواطنين دفع قيمة التصالح

قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،إن إعلان عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع لمخالفات البناء ، قرار إيجابي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، لافتا الى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو هدية للمواطن إلا إشتري شقة فى عقار مخالف أو قام بالنباء على أرض زراعية ، مؤكدا أن التصالح أفضل من الإزالة .





وتابع النويشي فى تصريح خاص لـ "صدي البلد" ، أننا كأعضاء مجلس نواب لا نستطيع أن نطالب رئيس الحكومة بمد فترة التصالح التى سنتنهي 30 سبتمبر الجاري ، مؤكدا أن دور النواب توعية المواطنين بضرورة الإسراع فى تسديد المخالفات.





وأضاف النويشي أن لدينا 3 مليون و500 الف مخالفة ، وأن التخفيض وصل ل50 جنية فى القري والمراكز والمدن وصل من 100 الى 200 جنية ، مطالبا التنفيذين سواء رؤساء الأحياء ورؤساء المدن والمراكز والقري وبزيادة على الموظفين مؤكدا أن هناك تكدس من المواطنين ولابد من توفير عدد كبير من الموظفين للتسهيل على المواطن.