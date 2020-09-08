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برلمان

محلية البرلمان تطالب بزيادة عدد الموظفين للتسهيل على المواطنين دفع قيمة التصالح

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:11 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوى
قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية  بمجلس النواب ،إن إعلان عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع لمخالفات البناء ، قرار إيجابي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، لافتا الى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو هدية للمواطن إلا إشتري شقة فى عقار مخالف أو قام بالنباء على أرض زراعية ، مؤكدا أن التصالح أفضل من الإزالة.

وتابع النويشي فى تصريح خاص لـ "صدي البلد" ، أننا كأعضاء مجلس نواب لا نستطيع أن نطالب رئيس الحكومة بمد فترة التصالح التى سنتنهي 30 سبتمبر الجاري ، مؤكدا أن دور النواب توعية المواطنين بضرورة الإسراع فى تسديد المخالفات.

وأضاف النويشي أن لدينا 3 مليون و500 الف مخالفة ، وأن التخفيض وصل ل50 جنية فى القري والمراكز والمدن وصل من 100 الى 200 جنية ، مطالبا التنفيذين سواء رؤساء الأحياء ورؤساء المدن والمراكز والقري وبزيادة على الموظفين مؤكدا أن هناك تكدس من المواطنين ولابد من توفير عدد كبير من الموظفين للتسهيل على المواطن.
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