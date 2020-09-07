محافظ البحر الأحمر: تخفيضات فى قيمة التصالح على مخالفات البناء.. فيديو

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن نسبة التخفيضات في قيمة التصالح في مخالفات البناء تراوحت من 30 إلى 40% في بعض الأماكن، بناءً على تعليمات رئاسة الوزراء.





وأوضح "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة ten، أن حجم إزالة التعديات على أراضي الدولة بلغ 75%، كما وصلت نسبة التصالح في مخالفات البناء 50% على مستوى المحافظة.





وأشار " محافظ البحر الأحمر" إلى أنه عقب قرار المحافظة بتخفيض قيمة التصالح، زادت نسبة الإقبال على مكاتب التصالح خلال الـ48 ساعة الماضية، متابعا : "حققنا مستوًا متقدمًا فوق ما كنا نتصور