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محافظ البحر الأحمر: تخفيضات فى قيمة التصالح على مخالفات البناء.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:03 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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محمود محسن
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن نسبة التخفيضات في قيمة التصالح في مخالفات البناء تراوحت من 30 إلى 40% في بعض الأماكن، بناءً على تعليمات رئاسة الوزراء. 

وأوضح "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة  ten، أن حجم إزالة التعديات على أراضي الدولة بلغ 75%، كما وصلت نسبة التصالح في مخالفات البناء 50% على مستوى المحافظة.

وأشار " محافظ البحر الأحمر" إلى أنه عقب قرار المحافظة بتخفيض قيمة التصالح، زادت نسبة الإقبال على مكاتب التصالح خلال الـ48 ساعة الماضية، متابعا : "حققنا مستوًا متقدمًا فوق ما كنا نتصور
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