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منوعات

بعد موته جوعا.. أطباء يعثرون على شئ غريب في بطن طائر مهدد بالانقراض.. فيديو وصور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:54 ص
طائر
طائر
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عزة عاطف
أصبحت المواد البلاستيكية مهددة للبيئة أكثر من أي وقت مضى، فيوم بعد يوم تتفاقم المشكلة حتى أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.

ففي حادثة مؤسفة، لم يتمكن طائر مهدد بالانقراض من تناول الطعام لأيام حتى مات جوعًا؛ نتيجة لابتلاعه زجاجة بلاستيكية كاملة ممتلئة بالرمال.

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ولم يعرف الأطباء البيطريين تمامًا ماذا يحدث مع ذكر طائر القطرس، حتى فتحوا بطنه بعد وفاته - لاكتشاف زجاجة 500 مل كاملة داخل معدته. 

وحذر الخبراء من أن الطيور البحرية الأخرى ربما تموت بنفس الطريقة عبر محيطات العالم، حيث تم العثور على المخلوق وهو يكافح بين الأمواج على أحد شواطئ نيوزيلندا في ديسمبر 2019.

ولكن تم نشر تفاصيل الحالة مؤخرًا من قبل منظمة السلام الأخضر، التي تقول إن 9 من كل 10 طيور بحرية قد أكلت البلاستيك

وأوضح ستيوارت هانتر، اختصاصي علم الأمراض البيطري بجامعة ماسي، أن موت طائر القطرس الملكي الجنوبي - أحد أكبر الطيور البحرية الطائرة في العالم - استغرق ثلاثة أيام تقريبًا. 

بينما قال «فيل فاين» ناشط البلاستيك في جرينبيس نيوزيلندا: "الزجاجات البلاستيكية هي واحدة من أعداء هذا الطائر البحري العملاق المهدد بالانقراض".
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