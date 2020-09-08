بروتوكول بين غرفة البحيرة وبنك تنمية الصادرات للمساهمة في مشروع البورصة السلعية

وقع فتحى مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات للمساهمة فى المشروع الرئاسى الخاص بالبورصة الزراعية بمركز بدر بمنطقة التحرير، وذلك بحضور ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك، عاطف فراج نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، دعاء قنديل أمين صندوق الغرفة، محمد الشريف عضو مجلس الإدارة بالغرفة والمنسق العام للمشروع، أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك، محمد حلاوة مدير المشروعات بالبنك.





وأوضح "مرسي"، أن البورصة الزراعية تعد من أهم المشروعات بمحافظة البحيرة، لافتًا إلى انها سوف تقوم بتذليل جميع المعوقات أمام المزارعين ومحافظة البحيرة، موضحًا أن الهيئة العربية لتصنيع أكدت علي انتهاء كل مراحل الإنشاء وافتتاح المشروع فى نهاية 2020.





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ووجه رئيس إدارة الغرفة التجارية، الشكر لمحافظ البحيرة، ووزيرة التجارة الصناعية الدكتورة نيفين جامع. علي الدعم الدائم في تنفيذ مشروعات جديدة تخدم الصالح العام.





وأكد رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن العمل مستمر لإنشاء أول بورصة سلعية على مساحة 57 فدانا و14 قيراط بمنطقة التحرير بمركز بدر، بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، وذلك في إطار توجه الدولة لإنشاء بورصات للمنتجات الزراعية تعمل على زيادة الاستثمار الزراعى بالدولة وجذب صناديق الاستثمار الدولية لمصر، حيث سيتم تسليم المرحلة الأولى من وكالات البورصة السلعية في يونيو المقبل لعام 2020.