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حوادث

ضبط أكثر من 19 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة سائق وصاحب محل بالساحل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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محمد صبري
نجح ضباط مباحث القاهرة فى ضبط أكثر من 19 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة سائق وصاحب محل لعب أطفال بمنطقة الساحل، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط (عدد 12 صاروخ ألعاب نارية " شمروخ") بحوزة (سائق له معلومات جنائية) .

وإعترف السائق بتحصله على المضبوطات من (صاحب محل لعب أطفال كائن بدائرة القسم) وبإستهدافه أمكن ضبطه وعثر بداخل المحل على (8944 صاروخ – 148 شمروخ "مختلفة الأحجام والأنواع" –113عبوة دخان – 10000 بمبه).

كما أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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