شاهد.. الراقصة جوهرة ترقص على أنغام "يا حبيبي"

نشرت الراقصة جوهرة مقطع فيديو علي حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" .
وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص علي أنغام أغنية "ياحبيبي" للفنان محمد رمضان .
وحقق كليب "يا حبيبي" 2 مليون مشاهدة في اقل من يومين، وانقسمت الآراء ما بين معجب بالكليب وآخر يهاجم " نمبر وان" على ما يقدمه من أغاني.
وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.
View this post on Instagram
This is obsession!🔥🔥🔥 Ya habibi. Ana hena.Taealli. Have been waiting for this song since march when @mohamedramadanws showed it to me for a first time. Fireeee ⚡️⚡️⚡️ @gims voice is a dope tho ❤️❤️❤️ #jojo #johara #yahabibi #mohamed_ramadan #جوهره #مصر #شعبي #رقص #مع_السلامه #رقص #شرقي #محمد_رمضان #جوهرة #ياحبيبي #نمبر_ون #حصري #فيدي Full outfit @adidasoriginals