AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. الراقصة جوهرة ترقص على أنغام "يا حبيبي"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:29 م
صدى البلد
Advertisements
عمر صبحي
نشرت الراقصة جوهرة مقطع فيديو علي حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" .

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص علي أنغام أغنية "ياحبيبي" للفنان محمد رمضان .


وحقق كليب "يا حبيبي" 2 مليون مشاهدة في اقل من يومين، وانقسمت الآراء ما بين معجب بالكليب وآخر يهاجم " نمبر وان" على ما يقدمه من أغاني.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جامب سوت مشجر.. شاهد جوهرة بـ إطلالة جذابة

وصلة رقص لـ جوهرة على أنغام أغنية محمد رمضان..فيديو

بعض الدروس تكون قاسية.. جوهرة عن سبب عدم ارتباطها: لا أثق في الرجال

جوهرة تبهر متابعيها داخل الجيم.. شاهد

في آخر ظهور لها ... جوهرة تمزح مع شاكوش في فيديو جديد

الراقصة جوهرة تستعرض رشاقتها في الجيم.. صورة

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: زلزال بحكومة السراج يعصف بالإخوان

مش حياة أو موت| وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين لـ الثانوية العامة

رمضان السيد: تصريحات رمضان صبحي بشأن انتقاله لـ بيراميدز غير مدروسة

فضيحة جنسية تهز إسرائيل.. سفير يطارد حارسه بشكل إباحي ويتنقل بالبيت عاريًا

عيار 24 بـ 963 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-9-2020.. فيديو

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

AdvertisementS

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

مش حياة أو موت| وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين لـ الثانوية العامة

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من الزيوت النباتية .. تعرف على بدائلها

مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور

بلا شفقة.. امرأة تحتجز والدها المريض رغمًا عنه في ظروف غير إنسانية